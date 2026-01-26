Sinner, "Così non puoi giocare": c'è un caso agli Australian Open, il giudice lo ferma in campo

Il divieto del fitness tracking

Impegnato per la prima volta sul Maragret Court e non nella Rod Laver Arena: "Può sembrare un po’ più veloce perché il campo è un po’ più piccolo rispetto alla Rod Laver. È la stessa cosa al Roland Garros se giochi sullo Chatrier o sul Lenglen. Penso che dipenda anche da quanto spazio hai intorno per muoverti. Però, a dire la verità, non ho sentito così tanta differenza". E sul divieto al fitness tracking: "Ci sono alcuni dati che vorremmo monitorare un po’ in campo. Non è per avere tutto in tempo reale, è più per poterli vedere dopo la partita. Sono dati che ci piacerebbe usare anche negli allenamenti, perché da lì puoi programmare le sessioni in base alla frequenza cardiaca, alle calorie che bruci, a tutte queste cose. Il giudice di sedia mi ha chiesto subito se fosse il tracker. Ho detto di sì, lui mi ha detto di toglierlo. Va bene così. Ci sono altre cose che potremmo usare, come il gilet. Ma per me è un po’ scomodo, senti di avere qualcosa sulle spalle, è una sensazione diversa. Però le regole sono le regole, capisco. Non lo userò più".

La risposta su Djokovic

Poi conclude su Djokovic, unico fermo in questi ottavi per il ritiro di Mensik: "Io sono in quarti di finale adesso, ho una partita molto dura la prossima, come ce l’ha Novak. Ci sono aspetti positivi e negativi. In questo sport può succedere. Lui ha avuto spesso incontri abbastanza rapidi. A volte può anche spezzare un po’ il ritmo. Allo stesso tempo può darti un po’ più energia rispetto all’avversario. Dipende. Penso che in realtà non cambi molto. Io guarderò alla mia situazione. Ho una partita difficile davanti a me, un quarto di finale molto duro, sia che sia contro Casper o contro Ben. Mi concentrerò su quello. Se sarò in semifinale, sarò molto felice. Se no, per me è stato comunque un ottimo Slam".