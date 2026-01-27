Musetti-Djokovic: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli Australian Open in tempo reale

"Quando ho finito la stagione nel 2025, uno dei miei obiettivi era proprio iniziare bene il 2026. Non avevo mai passato la prima settimana a Melbourne. Quest'anno a Hong Kong ho fatto finale in singolare e vinto il titolo in doppio, e ho raggiunto i quarti qui. Grazie per questo al mio team, a chi è qui e a chi è a casa". Con queste parole Lorenzo Musetti ha celebrato il successo nel match d'alta quota contro Taylor Fritz. Un incontro risolto in 3 set per 6-2, 7-5, 6-4 e che ha finora soddisfatto il proposito del numero 2 d'Italia di riscattare le delusioni di fine 2025, con il ko nel derby contro Lorenzo Sonego al La Defense Arena di Parigi e la quasi certezza di avere bruciato il pass per le Finals di Torino, poi riacchiappato grazie al forfait di Novak Djokovic. Ora, l'azzurro festeggia i suoi primi quarti all'Australian Open. Lo fa dopo avere superato l'altro Lorenzo (oltre che Raphael Collignon e Tomas Machac) e preparandosi a ritrovare il 24 campione Slam dopo la sconfitta nella finale di Atene che per un lungo momento è sembrato avesse privato l'Italia di due azzurri sul cemento della Inalpi Arena di Torino, dove per altro era stato sconfitto da Fritz all'esordio. A Melbourne, Musetti e Djokovic (che in Australia ha sconfitto Pedro Martinez, Francesco Maestrelli, Botic Van de Zandschulp e Jakub Mensik) si contenderanno la semifinale contro uno tra Jannik Sinner e Ben Shelton.
Musetti-Djokovic: i precedenti
Musetti e Djokovic si affronteranno per l'11ª volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta 9 successi per il Career Golden Slam (conquistato anche grazie al successo in semifinale ai Giochi di Parigi contro il carrarino). La sola gioia dell'azzurro rimanda ai sedicesimi di Monte Carlo 2023. Questi tutti gli incontri disputati:
- 2025, Atene, finale: Djokovic b. Musetti 4-6, 6-3, 7-5
- 2025, Miami, 16esimi: Djokovic b. Musetti 6-2, 6-2
- 2024, Olimpiadi di Parigi, semifinale: Djokovic b. Musetti 6-4, 6-2
- 2024, Wimbledon, semifinale: Djokovic b. Musetti 6-4, 7-6(2), 6-4
- 2024, Roland Garros, 32esimi: Djokovic b. Musetti 7-5, 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-0
- 2024, Monte-Carlo, 16esimi: Djokovic b. Musetti 7-5, 6-3
- 2023, Monte-Carlo, 16esimi: Musetti b. Djokovic 4-6, 7-5, 6-4
- 2022, Parigi-Bercy, quarti: Djokovic b. Musetti 6-0, 6-3
- 2022, Dubai, 32esimi: Djokovic b. Musetti 6-3, 6-3
- 2021, Roland Garros, 16esimi: Djokovic b. Musetti 6-7(7), 6-7(2), 6-1, 6-0, 4-0, rit.
Musetti-Djokovic: diretta e dove vederla
L'incontro tra Musetti e Djokovic è in programma mercoledì 28 gennaio non prima delle 4.30 am italiane. Sarà possibile assistere all'evento sui canali Eurosport accessibili sulla piattaforme streaming Dazn, Tim Vision e Prime Video Channels e HBO Max.