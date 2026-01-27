MELBOURNE (AUSTRALIA) - Alexander Zverev vola in semifinale dell'Australian Open , primo Slam della stagione in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne . Il tedesco ha avuto la meglio sull'americano Kearner Tien dopo una battaglia di tre ore e 13 minuti conclusa con il punteggio di 6-3 6-7 6-1 7-6 . Benissimo al servizio il classe '97, con 24 ace e un doppio fallo e 72% della prima di servizio in campo. Nel prossimo turno Sasha, che lo scorso anno si arrese solo in finale a Jannik Sinner, affronerà Carlos Alcaraz , uscito vincitore dal match con Alexander De Minaur per 7-5, 6-2, 6-1.

Zverev e il paragone con Sinner e Alcaraz

"Learner da fondocampo stava giocando in modo incredibile. Non credo di aver giocato contro nessuno che giocasse così bene da fondocampo da molto, molto tempo. Non so cosa abbia combinato Michael Chang con lui nella offseason ma il modo in cui sta giocando è incredibile. Probabilmente non avrei vinto oggi senza i miei ace. Ovviamente sono molto contento del mio servizio. In generale sono contento di essere tornato in semifinale - commenta dal campo Zverev al termine del match -. Penso che ciò che fa la grande differenza tra i due migliori giocatori, Jannik (Sinner ndr) e Carlos (Alcaraz), e tutti gli altri, sia il primo colpo dopo il servizio. Sono così aggressivi. Non ti lasciano entrare nello scambio. È una cosa su cui ho lavorato molto... Mi sento molto indietro accanto a te".

Zverev scherza: "Pago tutto io"

Sasha si lascia andare a una battuta quando il giornalista gli chiede: "Sei uno dei pochi giocatori che ha il padre e il fratello come membri della squadra. Vi stancate mai l'uno dell'altro?". "Mi stanco di loro, ma loro non si stancano di me perché pago tutto io", scherza Zverev, che poi parla anche della sua fondazione, creata per aiutare bambini e persone con diabete: "Ho creato la mia fondazione non solo per gli atleti con diabete, ma per i bambini con diabete in generale. Purtroppo viviamo in un mondo in cui non tutti i paesi sono fortunati come l'Australia, gli Stati Uniti o la Germania, da dove provengo io... Dove tutti i diabetici hanno a disposizione medicine e tecnologie... abbiamo creato la fondazione per aiutare i bambini. Dico bambini perché il più delle volte, nei paesi meno sviluppati, se qualcuno si ammala di diabete, non sopravvive oltre una certa età. Vogliamo dare l'opportunità di fornire medicine, ospedali e una vita normale con il diabete in tutto il mondo, non solo nei paesi sviluppati. Se facessi la differenza per un genitore o un bambino, sarei la persona più felice del mondo".

