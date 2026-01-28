Musetti, che sfortuna: avanti due set a zero ma si fa male e deve ritirarsi! Djokovic in semifinale

È un infortunio a interrompere la marcia di Lorenzo Musetti all'Australian Open. In vantaggio di 2 set, il numero 2 d'Italia è stato costretto ad abbandonare il campo al terzo parziale dell'incontro con Novak Djokovic valido per l'accesso alla semifinale. L'azzurro era approdato ai quarti dell'Happy Slam per la prima volta in carriera: 6-4, 6-3, 1-3 il finale. Sarà dunque il 24 volte campione Slam, che a Melbourne ha trionfato per 10 volte - di cui l'ultima nel 2023 - , ha raggiungere il penultimo atto del torneo, dove attende uno tra Jannik Sinner e Ben Shelton .

Djokovic: "Non sentivo la palla. Musetti il più forte"

Queste le parole di Djokovic al termine del match: "Ero pronto ad andare a casa, oggi il migliore è stato Musetti: ma è stato davvero sfortunato. Gli auguro di guarire presto. Nei primi due set non sentivo la palla, avevo qualche vescica, ma niente di particolare. Semplicemente era lui ad essere piu' forte. Sono stato fortunato: ringrazio Dio per l'opportunita' che mi ha dato di giocare un'altra semifinale, vorra' dire che stanotte preghero' un altro po'...".