Djokovic ammette: "Ero pronto ad andare a casa, il migliore è stato Musetti. Gli auguro di guarire presto"

Il 24 volte campione Slam torna in semifinale all'Australian Open grazie al ritiro dell'azzurro, in vantaggio di 2 set, al terzo parziale
2 min
djokovicmusettiAustralian Open
Djokovic ammette: "Ero pronto ad andare a casa, il migliore è stato Musetti. Gli auguro di guarire presto"© EPA

Difficile immaginare un esito più inconsolabile di un infortunio sul parziale di 2 set a 0. Eppure è così che si esaurisce il sogno Slam di Lorenzo Musetti, che approdato per la prima volta in carriera ai quarti dell'Australia Open si è aggiudicato i primi 2 parziali del match contro il 24 volte campione Slam - che a Meblbourne ha trionfato per 10 volte di cui l'ultima nel 2023 - prima che il fisico alzasse bandiera bianca fermando lo score sul 6-4, 6-3, 1-3. Al termine dell'incontro, Novak Djokovic non ha esitato a riconoscere all'azzurro - che ha iniziato il 2026 con il best ranking in 5ª posizione - il merito di avere indirizzato il match verso la migliore delle sorti. Almeno fino al ritiro. La leggenda serba torna dunque in semifinale all'Happy Slam per il terzo anno consecutivo: a raggiungerlo sarà uno tra Jannik Sinner e Ben Shelton

Djokovic: "Non sentivo la palla. Musetti il più forte"

Queste le parole di Djokovic al termine del match: "Ero pronto ad andare a casa, oggi il migliore è stato Musetti: ma è stato davvero sfortunato. Gli auguro di guarire presto. Nei primi due set non sentivo la palla, avevo qualche vescica, ma niente di particolare. Semplicemente era lui ad essere piu' forte. Sono stato fortunato: ringrazio Dio per l'opportunita' che mi ha dato di giocare un'altra semifinale, vorra' dire che stanotte preghero' un altro po'...".

