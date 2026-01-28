Sinner dice tutto: da Shelton e Djokovic fino alle parole su Musetti. E sulla dieta in stile Nole...

"È stata una partita molto dura. Ogni volta che giochiamo uno contro l’altro è così, quindi sono molto felice di come ho gestito la situazione. Ovviamente sono contento di aver vinto in tre set. Ma, ancora una volta, Ben è un giocatore incredibile e ogni volta che ci affrontiamo è molto interessante, quindi sono davvero felice per oggi" . Così Jannik Sinner commenta il successo su Ben Shelton che ha aperto le porte della semifinale dell'Australian Open per il terzo anno consecutivo . Un successo rimediato con lo score 6-3, 6-4, 6-4 e che segue le vittorie su Hugo Gaston (6-2, 6-1, rit.), James Duckworth (6-1, 6-4, 6-2), Eliot Spizzirri (4-6, 6-3, 6-4, 6-4) e Luciano Darderi (6-1, 6-3, 7-6). Il campione in carica - ora quinto giocatore nell'Era Open a raggiungere la sesta semifinale consecutiva nonché la nona in assoluto - prosegue dunque la marcia verso la difesa del titolo. A contendergli l'accesso alla finale di domenica 1 febbraio, sarà il 24 volte campione Slam e 10 volte trionfatore a Melbourne Novak Djokovic , che grazie al ritiro di Lorenzo Musetti , cosretto ad abbandonare il campo causa infortunio sul parziale di 6-4, 6-3, 1-3 per l'azzurro , torna al penultimo atto dell'Happy Slam per il terzo anno consecutivo. Sinner e Djokovic si affronteranno venerdì 30 gennaio (orario da definire): i due si ritroveranno inoltre per l'11ª volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta 6 vittore del numero 2 al mondo. Queste le parole di Sinner in conferenza stampa: "Sì, ho seguito il match di Djokovic e Musetti. Prima della mia partita stavo anche dormendo un po’, quindi devo pensare anche alle mie cose. È stato frustrante per Lorenzo. Dall’altra parte, è sempre molto difficile giocare contro Novak, specialmente al meglio dei cinque set. Il torneo è ancora lungo. Spero che per Lorenzo non sia nulla di troppo serio, perché iniziare la stagione con un infortunio non è facile".

Sinner: "Djokovic? Fanstastico sia a questo livello?

"La prossima partita sarà molto dura. Ci conosciamo abbastanza bene, quindi sarà interessante vedere come gestiremo la situazione. Poi vedremo, ma non ho visto molto. Come cambia il campo la sera? È diverso. Durante il giorno dipende anche dalla temperatura, perché se fa molto caldo la palla rimbalza di più, è più viva. La sera è un po’ diverso. Oggi c’era anche vento, e anche questo cambia le cose. Ma è soprattutto una questione di tempistiche: quando vai a dormire, quando ti svegli. Non ti svegli alla stessa ora di quando giochi di giorno. Vai a dormire un po’ più tardi e ti svegli più tardi, cercando di avere il miglior programma possibile. Ognuno è diverso, però sì, cambia. La semifinale del 2024? Quando fai un passo avanti arrivando in finale di uno Slam e vinci contro Novak, qualcosa cambia. Allo stesso tempo, però, devi rifarlo ancora e ancora, ed è molto difficile. È una delle sfide più dure del nostro sport. Come ho detto in campo, è fantastico avere Novak che gioca ancora a questo livello, un livello molto, molto alto. Nei tornei del Grande Slam è sempre difficilissimo contro di lui. Vediamo cosa succederà. Allo stesso tempo, le cose sono cambiate, certo. A livello personale, come persona, sono sempre lo stesso".

Sinner: "Non ci siamo solo io e Alcaraz"

"Andiamo giorno per giorno e affrontiamo un avversario alla volta. Domani abbiamo un giorno di riposo e cerchiamo di usarlo nel modo migliore possibile. Poi vediamo cosa succede. Può andare bene, ma può anche andare male. A volte va bene così. Questo è il tennis. È così che funziona il nostro sport e non voglio mettermi pressione extra. Sono felice di essere qui, felice di giocare ancora una volta la semifinale qui in Australia. È un posto molto speciale per me. Speriamo tutti in una grande partita. Io e Alcaraz gli unici a competere? Posso parlare solo dal mio punto di vista, e no, non ci penso. Mi trovo in semifinale dopo aver superato sfide molto difficili. Ogni giorno, ogni partita, non diamo mai l’avversario per scontato. Cerchiamo di massimizzare il mio potenziale e non sempre puoi esprimere il 100%, ed è normale. Io vivo molto nel presente. Come ho detto, sono molto felice di essere di nuovo in semifinale. La stagione è lunga e molte cose possono cambiare. Ci sono grandi giocatori: Novak è ancora qui e Zverev sta giocando un grande tennis. Ci sono tante cose che possono cambiare. Io cerco solo di fare del mio meglio, e basta. Come è cambiato Djokovic? Questo dovete chiederlo a lui. Io non lo so. Vedete comunque il livello a cui sta giocando. Penso che sia l’atleta più professionale che abbiamo nello spogliatoio. Anch’io cerco di essere il più professionale possibile. Ovviamente ha un’enorme esperienza. Lo vedi in campo: sa come gestire ogni situazione nel modo migliore.