Sinner dice tutto: da Shelton e Djokovic fino alle parole su Musetti. E sulla dieta in stile Nole...

"È stata una partita molto dura. Ogni volta che giochiamo uno contro l’altro è così, quindi sono molto felice di come ho gestito la situazione. Ovviamente sono contento di aver vinto in tre set. Ma, ancora una volta, Ben è un giocatore incredibile e ogni volta che ci affrontiamo è molto interessante, quindi sono davvero felice per oggi". Così Jannik Sinner commenta il successo su Ben Shelton che ha aperto le porte della semifinale dell'Australian Open per il terzo anno consecutivo. Un successo rimediato con lo score 6-3, 6-4, 6-4 e che segue le vittorie su Hugo Gaston (6-2, 6-1, rit.), James Duckworth (6-1, 6-4, 6-2), Eliot Spizzirri (4-6, 6-3, 6-4, 6-4) e Luciano Darderi (6-1, 6-3, 7-6). Il campione in carica - ora quinto giocatore nell'Era Open a raggiungere la sesta semifinale consecutiva nonché la nona in assoluto - prosegue dunque la marcia verso la difesa del titolo. A contendergli l'accesso alla finale di domenica 1 febbraio, sarà il 24 volte campione Slam e 10 volte trionfatore a Melbourne Novak Djokovic, che grazie al ritiro di Lorenzo Musetti, cosretto ad abbandonare il campo causa infortunio sul parziale di 6-4, 6-3, 1-3 per l'azzurro, torna al penultimo atto dell'Happy Slam per il terzo anno consecutivo. Sinner e Djokovic si affronteranno venerdì 30 gennaio (orario da definire): i due si ritroveranno inoltre per l'11ª volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta 6 vittore del numero 2 al mondo. Queste le parole di Sinner in conferenza stampa: "Sì, ho seguito il match di Djokovic e Musetti. Prima della mia partita stavo anche dormendo un po’, quindi devo pensare anche alle mie cose. È stato frustrante per Lorenzo. Dall’altra parte, è sempre molto difficile giocare contro Novak, specialmente al meglio dei cinque set. Il torneo è ancora lungo. Spero che per Lorenzo non sia nulla di troppo serio, perché iniziare la stagione con un infortunio non è facile".
Sinner: "Djokovic? Fanstastico sia a questo livello?
"La prossima partita sarà molto dura. Ci conosciamo abbastanza bene, quindi sarà interessante vedere come gestiremo la situazione. Poi vedremo, ma non ho visto molto. Come cambia il campo la sera? È diverso. Durante il giorno dipende anche dalla temperatura, perché se fa molto caldo la palla rimbalza di più, è più viva. La sera è un po’ diverso. Oggi c’era anche vento, e anche questo cambia le cose. Ma è soprattutto una questione di tempistiche: quando vai a dormire, quando ti svegli. Non ti svegli alla stessa ora di quando giochi di giorno. Vai a dormire un po’ più tardi e ti svegli più tardi, cercando di avere il miglior programma possibile. Ognuno è diverso, però sì, cambia. La semifinale del 2024? Quando fai un passo avanti arrivando in finale di uno Slam e vinci contro Novak, qualcosa cambia. Allo stesso tempo, però, devi rifarlo ancora e ancora, ed è molto difficile. È una delle sfide più dure del nostro sport. Come ho detto in campo, è fantastico avere Novak che gioca ancora a questo livello, un livello molto, molto alto. Nei tornei del Grande Slam è sempre difficilissimo contro di lui. Vediamo cosa succederà. Allo stesso tempo, le cose sono cambiate, certo. A livello personale, come persona, sono sempre lo stesso".
Sinner: "Non ci siamo solo io e Alcaraz"
"Andiamo giorno per giorno e affrontiamo un avversario alla volta. Domani abbiamo un giorno di riposo e cerchiamo di usarlo nel modo migliore possibile. Poi vediamo cosa succede. Può andare bene, ma può anche andare male. A volte va bene così. Questo è il tennis. È così che funziona il nostro sport e non voglio mettermi pressione extra. Sono felice di essere qui, felice di giocare ancora una volta la semifinale qui in Australia. È un posto molto speciale per me. Speriamo tutti in una grande partita. Io e Alcaraz gli unici a competere? Posso parlare solo dal mio punto di vista, e no, non ci penso. Mi trovo in semifinale dopo aver superato sfide molto difficili. Ogni giorno, ogni partita, non diamo mai l’avversario per scontato. Cerchiamo di massimizzare il mio potenziale e non sempre puoi esprimere il 100%, ed è normale. Io vivo molto nel presente. Come ho detto, sono molto felice di essere di nuovo in semifinale. La stagione è lunga e molte cose possono cambiare. Ci sono grandi giocatori: Novak è ancora qui e Zverev sta giocando un grande tennis. Ci sono tante cose che possono cambiare. Io cerco solo di fare del mio meglio, e basta. Come è cambiato Djokovic? Questo dovete chiederlo a lui. Io non lo so. Vedete comunque il livello a cui sta giocando. Penso che sia l’atleta più professionale che abbiamo nello spogliatoio. Anch’io cerco di essere il più professionale possibile. Ovviamente ha un’enorme esperienza. Lo vedi in campo: sa come gestire ogni situazione nel modo migliore.
Sinner: "Shelton farà una grande stagione"
"Io, come 24enne, sono fortunato ad avere qualcuno come lui davanti agli occhi e posso, spero, imparare qualcosa. Ogni giorno, ogni volta che gioca, posso imparare qualcosa da lui, da Carlos, da tutti gli altri grandi giocatori. Lo vedo come una cosa positiva. Il modo in cui gioca, il modo in cui si muove: se non sei professionale, non giochi a questo livello. È un’ispirazione per tutti noi, specialmente per i giocatori giovani. Shelton? Sta migliorando ogni volta che giochiamo. Serve meglio, varia molto il servizio, e anche il rovescio è migliorato, come abbiamo visto oggi. Cerca di essere molto aggressivo. Ci sono momenti in cui cambia di più e altri in cui cambia di meno, ma dipende anche da come ti senti quel giorno. Non puoi semplicemente chiudere gli occhi e andare sempre a tutta. Penso che farà una grande stagione quest’anno. Le esperienze fatte l’anno scorso sono un grande bagaglio anche per lui. Gestisce meglio certe situazioni, ha cambiato un po’ mentalità ed è molto desideroso di migliorare come giocatore. Lavora tanto, ha un grande team dietro di sé. Penso che continuerà a migliorare e diventerà sempre più pericoloso. Abolire il glutine come ha fatto Djokovic? Potrebbe interessarmi. Magari sto già facendo delle prove, ma adesso non ho voglia di parlare di come recupero o di come faccio le cose fuori dal campo, perché ho un approccio diverso. Sicuramente stiamo lavorando su tante cose e a volte vanno bene, a volte vanno meno bene, che è la cosa più normale che c’è. Dall’altro lato c’è sicuramente tanto margine di miglioramento”.
Sinner: "Il tempismo è tutto"
Così invece sulle parole di Coco Gauff, che giudicato eccessiva la presenza di telecamere a Melbourne Park: “Sicuramente sappiamo che ci sono tante telecamere e a volte possono succedere delle cose, come abbiamo visto. Noi siamo atleti, stiamo investendo tutta la nostra vita per essere la miglior versione di noi stessi e a volte le sconfitte fanno male. La reazione a volte c’è, a volte non c’è. Ci sono tante telecamere, soprattutto negli Slam. Non voglio dire troppo la mia opinione. A volte succedono cose che magari non vogliamo far vedere, però questa volta è successo. Capisco la frustrazione, essendo anche io un tennista. Certe cose succedono. In campo lei dà sempre tutto, non dice una parola. È una brava ragazza. Come mi approccio al meteo? A volte ci sono previsioni che poi il giorno dopo sono diverse, quindi dipende. Sono una persona che va giorno per giorno. Per me è importante il tempismo prima della partita: quanto tempo devo avere per riposare, per vedere due o tre video e per sentirmi con le persone che voglio sentire prima di giocare. Questo è l’aspetto più importante. Il resto, caldo o vento, quando si gioca, non lo possiamo controllare, quindi sono solo energie perse”.
Sinner: "Musetti sfortunato"
Così invece ai microfoni Eurosport: “Non è solo la velocità, la palla arriva con una traiettoria completamente diversa essendo mancino. Ormai ce ne sono tanti di battitori forti. Shelton è uno dei primi, anche perché è difficile rispondere pure alla sua seconda: salta veramente tanto. Nel terzo set ho avuto qualche chance, ma ho fatto degli errori. Però nel formato tre set su cinque può succedere. Sono comunque molto contento. A prescindere dal recupero che potrà avere Djokovic, in semifinale ci sarà in ogni caso tanta tensione e molta adrenalina. Giocare in questo torneo contro Nole è una delle sfide più difficili che abbiamo in questo sport e tre su cinque è anche molto diverso. Vediamo come va. Musetti? Ha avuto molta sfortuna, stava giocando veramente bene nei primi due set. Questo ti fa capire quanto sia imprevedibile questo sport. A volte serve anche tanta fortuna. Gli auguro un recupero veloce e un in bocca al lupo per il resto della stagione. Sono sicuro che avrà altre occasioni per giocare partite importanti. Gli mando un grandissimo abbraccio”.
