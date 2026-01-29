"Il cliente più pericoloso": Djokovic per Sinner che scava nel cuore degli avversari, "Ha vinto troppe volte"

Si presenta con una magia. E non è da lui, via, lo conosciamo… Solido come i monti dove è cresciuto, d’accordo. E imperturbabile, non v’è dubbio alcuno. Testardo e ostinato, chi potrebbe dire il contrario, ma nei panni di Re Mago , tutto oro, incenso e mirra, dai, siamo seri, sarà capitato di vederlo due o tre volte in questi anni, e sempre in corso d’opera, mai al primo scatto di un match che prelude alla semifinale. E invece eccolo, Jannik Sinner in versione Baldassarre (o Gaspare, oppure Melchiorre, fate voi). Schizza in avanti su una smorzata di Ben Shelton, estratta in qualche modo da sotto la canottiera che il vento gonfia come uno spinnaker, e talmente infida da cambiare direzione appena tocca il cemento. Ma lui è già lì, va a coglierla fuori dalle righe, e la fa passare oltre il paletto della rete, per depositarla immacolata negli ultimi centimetri di campo, sotto gli occhi attoniti dell’americano, ché lo stupore è l’unica reazione possibile. Un bel modo per farci sapere che Jannik è di nuovo fra noi. Nel pieno possesso delle proprie facoltà, strinate quattro giorni fa dal fuoco dei crampi e messe a dura prova dalla raffica di fesserie sui favoritismi ricevuti, lui che le partite se l’è giocate tutte, mentre c’è chi è giunto in semifinale senza vincere un set. Ma lo sappiamo tutti, sono proprio le sue prerogative, le risorse e le attitudini a spaventare la concorrenza, più dei colpi che è tornato a confezionare, lindi e precisi finché vi pare, ma sempre devastanti.

Australian Open, Sinner-Shelton: controllo totale e numeri che parlano chiaro

Se esiste un mattino, nei match che prendono forma, quello di Sinner ha da subito l’oro in bocca, ed è facile intuire il resto del match. "Ben è in grande crescita, sta migliorando di partita in partita". Sinner l’aveva detto alla vigilia e lo conferma al termine del quarto di finale che li ha visti di fronte. "I suoi servizi veloci mettono pressione, ma io ho risposto bene ed è molto migliorato nelle volée". Non cambia però il risultato finale. Sono nove le sconfitte consecutive subite dall’americano senza vincere un set, e sembrano l’una uguale all’altra. Se davvero è migliorato (lo è non ho dubbi), Sinner ha fatto altrettanto (e non ho dubbi nemmeno su questo…). Gioca con calma e raziocinio, supera anche qualche piccolo fastidio sul finire del secondo set, non saprei dire di che tipo, comunque lo fa apparire come una nuvola di passaggio. Offre quattro palle break, e se le riprende una a una. Gioca sulle righe e fa lo stesso, anche quelle le prende una a una. Shelton appare sballottato da una parte all’altra, con la canotta che lo insegue nelle rincorse. Serve meglio l’americano, vicino al 69% di prime, mentre Sinner si attesta al 59%, che non è un granché. Ma ottiene il 78% di punti utili, mentre Shelton resta lontano, e sulle seconde il distacco è ancor più marcato, il 65% per Jannik, solo il 41% per Ben, che ha giocato un torneo smarrendo un solo set, ma contro Sinner ne consegna uno via l’altro. Il resto viene di conseguenza: i vincenti sono 33, gli errori forzati appena 16 per l’italiano, Shelton segna 31/34 e consegna tre break. Uno per set. Ma non ci sono solo i numeri a descrivere la partita. C’è anche quella sensazione di pieno controllo che Sinner esercita su ogni fase del gioco, quella serena tranquillità di chi sa sempre che cosa fare, a quale colpo ricorrere. È lì che Jannik scava dentro i propri avversari, li svuota delle energie. Orcinus Orca, un colpo di coda per tramortire, un morso per banchettare.

Sinner verso la semifinale contro Djokovic all’Australian Open

"Vivo queste vittorie come una ricompensa. Allenamenti e sacrifici si fanno per vivere giornate così. Spero di continuare. Djokovic a Melbourne è il cliente più pericoloso, ha vinto troppe volte questo torneo per non esserlo. Ed è incredibile il tennis che riesce a giocare, dopo così tanti anni". Sei a 4 nei testa a testa, ma gli ultimi 5 match se li è presi Sinner, senza perdere 1 set nelle 2 semifinali Slam dello scorso anno, al Roland Garros e Wimbledon. L’ultimo set vinto da Nole risale al 2024, proprio a Melbourne, e ancora in semifinale. Sul 6-1 6-2 Sinner per il tie break del terzo, ma chiuse il quarto sul 6-3. "Continuo a essere convinto che presto ci sarò anch’io lassù", mastica amaro Shelton. "Jannik è un avversario difficile, perché obbliga a giocare al ritmo che impone lui. Ma non ho intenzione di scoraggiarmi. Con lui finora, ho sempre inseguito. Ma un giorno capiterà che gli finirò davanti nel punteggio, e sono impaziente di capire se riuscirò a gestire la situazione e vincere il match". Auguri. Sinner è alla 9ª semifinale Slam, la 6ª consecutiva, e alla 19ª vittoria di seguito a Melbourne (come Federer). Insegue Lendl a 20, Agassi a 26, mentre Djokovic ha 2 serie, una da 25 l’altra da 33. Ma erano altri tempi, credo… Attendo conferma.

