Sabalenka batte Svitolina (senza stretta di mano) e vola in finale agli Australian Open: chi affronterà

MELBOURNE (Australia) - Aryna Sabalenka è la prima finalista degli Australian Open femminili. La numero 1 del ranking Wta, vincitrice delle ultime due edizioni dello Slam australiano, supera l'ucraina Elina Svitolina in due set con lo score di 6-2 , 6-3 in un'ora e 16 minuti di gioco. Non c'è stata la stretta di mano al termine del match. Nel corso dell'incontro, sul maxischermo della Rod Laver Arena era comparso un annuncio: "Al termine dell'incontro, non ci sarà alcuna stretta di mano tra le giocatrici. Apprezziamo il vostro rispetto per entrambe durante e a seguito del match". Svitolina era stata protagonista di un episodio simile agli ottavi di finale, dopo aver battuto la russa Mirra Andreeva. Con Sabalenka, invece, era successo ai quarti del Roland Garros 2023, quando la bielorussa aveva atteso a rete l'avversaria, che aveva rifiutato il saluto.

Sarà rematch delle Wta Finals 2025

La 27enne bielorussa adesso andrà a caccia del suo quinto titolo del Grande Slam, il terzo a Melbourne, dove ha trionfato nel 2023 e nel 2024. Ha vinto anche gli US Open nel 2024 e nel 2025. L'anno scorso, nella finale di Melbourne, fu sconfitta da Madison Keys che non sarà la sua avversaria in questa edizione: infatti sabato Sabalenka affronterà la numero 6 al mondo Elena Rybakina in quello che sarà il loro 15° scontro diretto. La tennista kazaka ha avuto la meglio sulla statunitense Jessica Pegula con il punteggio di 6-3, 7-6 in un'ora e 42 minuti rischiando la beffa nel 2° set (tre volte la Pegula ha recuperato il break salvando anche 3 Match-Point). Per lei si tratta della seconda finale a Melbourne, dopo quella del 2023, nonché la terza finale in carriera nei tornei dello slam dove vanta il successo a Wimbledon (2022). Rybakina che ha sconfitto Sabalenka nell'ultimo loro incontro ovvero la finale delle Wta Finals 2025.