Zverev-Alcaraz, non è finita: “Non mi è piaciuto. Rimpianti? Si è preso un’ora e mezza di pausa”

"Sei il numero 1 al mondo e non di poco", così Alexander Zverev accettava la resa in finale agli Australian Open 2025 contro Jannik Sinner. "È una stronzata. State proteggendo questi due ragazzi come ogni volta". Così invece prima di arrendersi in semifinale contro Carlos Alcaraz, cadendo al 5º set dopo 2 parziali in cui il numero 1 al mondo ha giocato da fermo a causa di crampi e problemi allo stomaco: 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 6-7, 7-5 lo score dello spagnolo. Insomma, pare evidente come il duopolio dei primi due tennisti al mondo abbia generato il complotto sui favoritismi dell'establishment, a cui i top 10 esclusi dalla corsa alla Big Titles, da un anno esclusiva dei Sincaraz, imputa trame oscure finalizzate a riservare l'atto finale ai nuovi rivali del tennis. Un coro che conta anche le voci di mostri sacri come Roger Federer, ma che tuttavia non è evidentemente capace di sovvertire sul campo l'ordine delle cose. Così, se Sinner sarebbe stato volutamente avvantaggiato nel match contro Spizzirri dall'applicazione del nuovo regolamento sulle alte temperature, Alcaraz avrebbe ricevuto un trattamento esclusivo con la concessione del medical time out dopo il vomito e i dolori alle gambe che hanno rischiato di sabotare l'accesso alla prima finale dell'Happy Slam e dovuti forse a un problema all'adduttore e non invece ai crampi. A soffrire l'incolmabile gap con i Sincaraz sono anzitutto i primi Next Gen, ovvero gli Zverev, Medvedev, Rublev e Tsitsipas che chiamati a riempire il vuoto lasciato dai Big Three non sono riusciti a raccogliere più di 1 Slam e 3 Finals (oltre che l'oro olimpico di Sascha a Tokyo 2021): 6 invece le finali Major perse dai Next Gen di Rho 2017 (vinte peraltro dal disperso Hyeon). Intervenuto in conferenza stampa, il tedesco ha fatto il punto sulla propria prestazione e sullo score finale che gli ha impedito di tornare all'ultimo atto dell'AO per il secondo anno consecutivo.
Zverev: "Il medical time out è stata una una stro***ta"
Queste le parole di Zverev: "È stata una lotta incredibile, una vera battaglia. Un finale sfortunato per me, ma a essere onesto non avevo davvero più nulla dentro. Anche sul 5-4, normalmente posso contare un po’ di più sul servizio. Le gambe hanno smesso di spingere , quindi sì, è andata così. Questa è la vita. Si va avanti. Il medical time out? Sì, aveva i crampi, e normalmente non si può prendere un medical timeout per i crampi. Cosa posso farci? Non è una mia decisione. Non mi è piaciuto, ma non è una mia decisione. Cosa ho detto quando ho parlato in tedesco? Ho solo detto che era una str****. Penso che questa sia stata una delle migliori battaglie mai viste in Australia. Non merita che questo sia l’argomento ora. Rimpianti? Sì, nel secondo set. Quello, per me, sentivo di doverlo vincere. Soprattutto servendo per il set, non ho giocato un buon game in battuta. Stranamente, non ho molti rimpianti nel quinto set, perché stavo letteralmente resistendo con tutte le forze. Ero esausto. Penso che andare sull’uno pari, e poi con lui che ha iniziato ad avere i crampi nel terzo set, probabilmente avrebbe fatto la differenza. Se è questa la mia partita più dura? Probabilmente sì. Penso di essere troppo stanco per provare emozioni adesso. Tra due giorni probabilmente ne avrò di più, ma in questo momento sono solo esausto. "Penso che entrambi siamo arrivati ai nostri limiti assoluti, quindi in parte sono anche orgoglioso di me stesso per come ho resistito e per essere rientrato da due set a zero".
Zverev: "Deluso, ma è solo l'inizio"
"Certo, è deludente, ma è l’inizio dell’anno. Se continuo a giocare in questo modo, se continuo ad allenarmi come mi alleno, se continuo a lavorare sulle cose su cui ho lavorato nella preparazione invernale, credo davvero che sarà un buon anno per me. Non ho fatto un buon lavoro nel terzo e nel quarto set. Avrei dovuto vincerli in modo più agevole, in un certo senso, ma lui stava colpendo tantissimi vincenti già dal primo colpo, quindi non riuscivo a entrare negli scambi. Probabilmente avrei dovuto essere un po’ più aggressivo. Ma il rimpianto più grande resta il secondo set, per non averlo vinto, perché penso che andare sull’uno pari e poi con lui che aveva i crampi avrebbe cambiato le cose. Ma proprio per questo ne è uscita una grande battaglia. Ero un po’ nervoso. Sotto due set a zero, quindi non volevo perdere il servizio, perché poi lui avrebbe potuto chiuderla al servizio. Anche non essendo al 100%, può comunque farlo, perché avete visto quanto forte colpiva di diritto e quanto bene colpiva il rovescio. È comunque un grande giocatore, indipendentemente da quello che sta succedendo. Quindi forse ero un po’ cauto, un po’ prudente, ma per il resto della partita penso di essere entrato bene negli scambi".
Zverev: "Si è preso una pausa di 1 ora e mezza"
"Colpivo bene la palla, anche piuttosto forte. Ripeto, credo sia stata una grande battaglia e nel complesso una buona partita. Carlos ha perso solo un match al quinto set? No, non lo so, ma so che anche il mio record nei match al quinto set è piuttosto buono. Però no, ovviamente non è qualcosa a cui pensi sul 5-4 mentre servi. Avevo altri pensieri per la testa. Fondamentalmente non volevo cadere a terra in campo. Non è qualcosa a cui penso, ma so che è in forma, so che è molto, molto forte ed è difficile da battere nelle partite lunghe. Lo ha dimostrato anche l’anno scorso a Parigi, credo, contro Jannik. Ho sempre la sensazione di stare abbastanza bene anche dal punto di vista fisico. Ma alla fine, ovviamente, ero un po’ più stanco di lui. Se mi ha sorpreso? Sì, si è preso tipo un’ora e mezza di pausa (sorride, ndr) in cui praticamente non si muoveva quasi per niente. Quindi, ancora una volta, forse avrei dovuto sfruttare meglio quella situazione. Forse avrei dovuto vincere i game e i set un po’ più velocemente. Entrando nel quinto, magari non avrebbe avuto così tanto tempo per recuperare. Ma nel quinto set, per come si muoveva, è stato di nuovo incredibile.
"Sei il numero 1 al mondo e non di poco", così Alexander Zverev accettava la resa in finale agli Australian Open 2025 contro Jannik Sinner. "È una stronzata. State proteggendo questi due ragazzi come ogni volta". Così invece prima di arrendersi in semifinale contro Carlos Alcaraz, cadendo al 5º set dopo 2 parziali in cui il numero 1 al mondo ha giocato da fermo a causa di crampi e problemi allo stomaco: 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 6-7, 7-5 lo score dello spagnolo. Insomma, pare evidente come il duopolio dei primi due tennisti al mondo abbia generato il complotto sui favoritismi dell'establishment, a cui i top 10 esclusi dalla corsa alla Big Titles, da un anno esclusiva dei Sincaraz, imputa trame oscure finalizzate a riservare l'atto finale ai nuovi rivali del tennis. Un coro che conta anche le voci di mostri sacri come Roger Federer, ma che tuttavia non è evidentemente capace di sovvertire sul campo l'ordine delle cose. Così, se Sinner sarebbe stato volutamente avvantaggiato nel match contro Spizzirri dall'applicazione del nuovo regolamento sulle alte temperature, Alcaraz avrebbe ricevuto un trattamento esclusivo con la concessione del medical time out dopo il vomito e i dolori alle gambe che hanno rischiato di sabotare l'accesso alla prima finale dell'Happy Slam e dovuti forse a un problema all'adduttore e non invece ai crampi. A soffrire l'incolmabile gap con i Sincaraz sono anzitutto i primi Next Gen, ovvero gli Zverev, Medvedev, Rublev e Tsitsipas che chiamati a riempire il vuoto lasciato dai Big Three non sono riusciti a raccogliere più di 1 Slam e 3 Finals (oltre che l'oro olimpico di Sascha a Tokyo 2021): 6 invece le finali Major perse dai Next Gen di Rho 2017 (vinte peraltro dal disperso Hyeon). Intervenuto in conferenza stampa, il tedesco ha fatto il punto sulla propria prestazione e sullo score finale che gli ha impedito di tornare all'ultimo atto dell'AO per il secondo anno consecutivo.
Zverev: "Il medical time out è stata una una stro***ta"
Queste le parole di Zverev: "È stata una lotta incredibile, una vera battaglia. Un finale sfortunato per me, ma a essere onesto non avevo davvero più nulla dentro. Anche sul 5-4, normalmente posso contare un po’ di più sul servizio. Le gambe hanno smesso di spingere , quindi sì, è andata così. Questa è la vita. Si va avanti. Il medical time out? Sì, aveva i crampi, e normalmente non si può prendere un medical timeout per i crampi. Cosa posso farci? Non è una mia decisione. Non mi è piaciuto, ma non è una mia decisione. Cosa ho detto quando ho parlato in tedesco? Ho solo detto che era una str****. Penso che questa sia stata una delle migliori battaglie mai viste in Australia. Non merita che questo sia l’argomento ora. Rimpianti? Sì, nel secondo set. Quello, per me, sentivo di doverlo vincere. Soprattutto servendo per il set, non ho giocato un buon game in battuta. Stranamente, non ho molti rimpianti nel quinto set, perché stavo letteralmente resistendo con tutte le forze. Ero esausto. Penso che andare sull’uno pari, e poi con lui che ha iniziato ad avere i crampi nel terzo set, probabilmente avrebbe fatto la differenza. Se è questa la mia partita più dura? Probabilmente sì. Penso di essere troppo stanco per provare emozioni adesso. Tra due giorni probabilmente ne avrò di più, ma in questo momento sono solo esausto. "Penso che entrambi siamo arrivati ai nostri limiti assoluti, quindi in parte sono anche orgoglioso di me stesso per come ho resistito e per essere rientrato da due set a zero".