Zverev-Alcaraz, non è finita: “Non mi è piaciuto. Rimpianti? Si è preso un’ora e mezza di pausa”

"Sei il numero 1 al mondo e non di poco", così Alexander Zverev accettava la resa in finale agli Australian Open 2025 contro Jannik Sinner . "È una stronzata. State proteggendo questi due ragazzi come ogni volta" . Così invece prima di arrendersi in semifinale contro Carlos Alcaraz , cadendo al 5º set dopo 2 parziali in cui il numero 1 al mondo ha giocato da fermo a causa di crampi e problemi allo stomaco: 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 6-7, 7-5 lo score dello spagnolo. Insomma, pare evidente come il duopolio dei primi due tennisti al mondo abbia generato il complotto sui favoritismi dell'establishment, a cui i top 10 esclusi dalla corsa alla Big Titles, da un anno esclusiva dei Sincaraz, imputa trame oscure finalizzate a riservare l'atto finale ai nuovi rivali del tennis. Un coro che conta anche le voci di mostri sacri come Roger Federer , ma che tuttavia non è evidentemente capace di sovvertire sul campo l'ordine delle cose. Così, se Sinner sarebbe stato volutamente avvantaggiato nel match contro Spizzirri dall'applicazione del nuovo regolamento sulle alte temperature, Alcaraz avrebbe ricevuto un trattamento esclusivo con la concessione del medical time out dopo il vomito e i dolori alle gambe che hanno rischiato di sabotare l'accesso alla prima finale dell'Happy Slam e dovuti forse a un problema all'adduttore e non invece ai crampi. A soffrire l'incolmabile gap con i Sincaraz sono anzitutto i primi Next Gen, ovvero gli Zverev, Medvedev , Rublev e Tsitsipas che chiamati a riempire il vuoto lasciato dai Big Three non sono riusciti a raccogliere più di 1 Slam e 3 Finals (oltre che l'oro olimpico di Sascha a Tokyo 2021): 6 invece le finali Major perse dai Next Gen di Rho 2017 (vinte peraltro dal disperso Hyeon ). Intervenuto in conferenza stampa, il tedesco ha fatto il punto sulla propria prestazione e sullo score finale che gli ha impedito di tornare all'ultimo atto dell'AO per il secondo anno consecutivo.

Zverev: "Il medical time out è stata una una stro***ta"

Queste le parole di Zverev: "È stata una lotta incredibile, una vera battaglia. Un finale sfortunato per me, ma a essere onesto non avevo davvero più nulla dentro. Anche sul 5-4, normalmente posso contare un po’ di più sul servizio. Le gambe hanno smesso di spingere , quindi sì, è andata così. Questa è la vita. Si va avanti. Il medical time out? Sì, aveva i crampi, e normalmente non si può prendere un medical timeout per i crampi. Cosa posso farci? Non è una mia decisione. Non mi è piaciuto, ma non è una mia decisione. Cosa ho detto quando ho parlato in tedesco? Ho solo detto che era una str****. Penso che questa sia stata una delle migliori battaglie mai viste in Australia. Non merita che questo sia l’argomento ora. Rimpianti? Sì, nel secondo set. Quello, per me, sentivo di doverlo vincere. Soprattutto servendo per il set, non ho giocato un buon game in battuta. Stranamente, non ho molti rimpianti nel quinto set, perché stavo letteralmente resistendo con tutte le forze. Ero esausto. Penso che andare sull’uno pari, e poi con lui che ha iniziato ad avere i crampi nel terzo set, probabilmente avrebbe fatto la differenza. Se è questa la mia partita più dura? Probabilmente sì. Penso di essere troppo stanco per provare emozioni adesso. Tra due giorni probabilmente ne avrò di più, ma in questo momento sono solo esausto. "Penso che entrambi siamo arrivati ai nostri limiti assoluti, quindi in parte sono anche orgoglioso di me stesso per come ho resistito e per essere rientrato da due set a zero".