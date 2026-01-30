Alcaraz, ora i crampi di Sinner non li prendi più in giro? La furia Zverev, bufera sugli Australian Open

Un avversario inatteso per Carlos Alcaraz , che durante la semifinale degli Australian Open contro Alexander Zverev ha dovuto fare i conti anche con il karma. Il numero 1 al mondo è riuscito a raggiungere per la prima volta in carriera l'ultimo atto dell'Happy Slam. Lo ha fatto dopo 5 ore e 27 minuti e 5 parziali, di cui 2 giocati da fermo a causa dei crampi che, insieme ai problemi allo stomaco, hanno rischiato di compromettere un match che lo aveva visto dominare i primi 2 set. Sul cemento della Rod Laver Arena, è poi finita con lo score di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 6-7, 7-5 a tenere vivo il sogno Grande Slam del 6 volte campione Major, che fino al 2025 a Melbourne non era mai andato oltre i quarti di finale. E proprio i crampi dello spagnolo hanno provocato la dura contestazione del tedesco, il quale ha contestato al giudice una violazione del regolamento che esclude il ricorso al medical time out in caso di contrazioni muscolari, curabili solamente durante i cambi di campo o i set break in quanto giudicati un calo della condizione fisica e non un infortunio. " È incredibile che venga curato per i crampi, è una stronzata. Stai proteggendo questi due ragazzi , ogni volta" le parole del 3 volte finalista Slam sempre più convinto del complotto Sincaraz. Tuttavia, il numero 1 al mondo avrebbe accusato un problema all'adduttore, nonché noie allo stomaco tra cui vomito, che renderebbero così legittimo l'intervento dello staff medico. Adduttore o no, gli appassionati non hanno però potuto fare a meno di ricordare il presunto sberleffo di Alcaraz riferito al rivale Jannik Sinner .

Cosa è successo

Non è sfuggita alle telecamere la messa in scena dello spagnolo subito dopo il match point che ha deciso i quarti di finale contro Tommy Paul (7-6, 6-4, 7-6). Vinto l'incontro, il numero 1 Atp ha inscenato una zoppicata mentre si dirigeva verso il proprio angolo, lasciando pensare a una presa in giro ai danni di Sinner, che al terzo turno contro Eliot Spizzirri, ha rischiato di compromettere la difesa del titolo a causa di forti crampi che lo hanno costretto a trascinarsi sul campo. L'azzurro ha poi beneficiato dell'applicazione della heat policy, il nuovo regolamento sulle alte temperature che ha previsto il ritorno negli spogliatoi dei due tennisti e la chiusura del tetto retrattile sulla Rod Laver Arena. Così, una volta in difficoltà, i milioni di tifosi del campione azzurro avranno senz'altro ricordato l'eccentrica passeggiata dello spagnolo che è sembrata però conoscere un effetto boomerang nel match che ha messo in palio la sua prima finale a Melbourne.

Zverev: "È una stron***a"

Questo invece il commento di Zverev su quanto accaduto in campo: "Ha avuto i crampi. Ma normalmente non puoi prendere un medical timeout per i crampi. Ma cosa posso farci? Non è una mia decisione. Non mi è piaciuto cosa è successo, ma non è una mia decisione. Ho semplicemente detto che era una stronzata. Sinner e Alcaraz protetti? A essere onesti erano 17 ore fa. Non me lo ricordo esattamente. Sono sicuro che qualcuno abbia il video e possiate controllare. Ma, sinceramente, non voglio parlarne adesso. Penso che questa sia stata una delle migliori battaglie di sempre in Australia. Non merita di essere questo l’argomento".