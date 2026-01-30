Djokovic sincero: "Grazie Sinner, per una volta... Surreale. L'avevo detto!"

"Grazie Sinner"

"Grazie a Jannik per avermi permesso di vincere una partita - ha esordito Djokovic - Grazie a chi è restato qui fino alle 2 del mattino a seguirci. Adoro questo rapporto passionale con il pubblico, questa sera è forse la più bella della mia carriera in Australia. Sinner e Alcaraz giocano a un grande livello, ma non è impossibile batterli. Anche io so giocare a quel livello. ho visto la partita di Alcaraz, che partita incredibile. Oggi il valore del biglietto è stato ripagato... E' come se avessi vinto, ma lotterò contro il n°1 del mondo e spero di avere ancora benzina".

"Difficile ma non impossibile"

Poi ha aggiunto: "Non riesco a parlare in questo momento. È surreale aver giocato per così tanto tempo e con un livello altissimo. Jannik ha vinto gli ultimi 5 match contro di me. L'ho ringraziato a rete per avermi concesso almeno una vittoria. Ho un grande rispetto per Jannik, ti spinge al tuo limite e oggi l'ha fatto con me, merita gli applausi. Ringrazio voi che siete rimasti fino a tarda notte a seguire la partita. L'atmosfera di oggi è stata una delle migliori che io abbia mai avuto. Ho detto che sarebbe stato difficile battere Sinner e Alcaraz ma non impossibile!"