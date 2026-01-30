Tuttosport.com
Djokovic sincero: "Grazie Sinner, per una volta... Surreale. L'avevo detto!"

Una vittoria storica per la leggenda serba che ora si prepara per la finale con Alcaraz: ecco le sue parole dopo la semifinale contro Jannik
2 min
Un infinito Novak Djokovic conquista la finale degli Australian Open contro Carlos Alcaraz imponendosi al quinto set contro Jannik Sinner. Semifinale storica alla Rod Laver Arena per la leggenda serba che a 39 anni riesce nell'impresa di superare il numero 2 del mondo, e due volte campione nelle ultime due edizioni a Melbourne, tornando a giocare un ultimo atto dello Slam che in carriera ha conquistato per ben 10 volte. Dopo la battaglia con il campione azzurro, Nole ha parlato così nell'intervista sul campo post match.

"Grazie Sinner"

"Grazie a Jannik per avermi permesso di vincere una partita - ha esordito Djokovic - Grazie a chi è restato qui fino alle 2 del mattino a seguirci. Adoro questo rapporto passionale con il pubblico, questa sera è forse la più bella della mia carriera in Australia. Sinner e Alcaraz giocano a un grande livello, ma non è impossibile batterli. Anche io so giocare a quel livello. ho visto la partita di Alcaraz, che partita incredibile. Oggi il valore del biglietto è stato ripagato... E' come se avessi vinto, ma lotterò contro il n°1 del mondo e spero di avere ancora benzina".

"Difficile ma non impossibile"

Poi ha aggiunto: "Non riesco a parlare in questo momento. È surreale aver giocato per così tanto tempo e con un livello altissimo. Jannik ha vinto gli ultimi 5 match contro di me. L'ho ringraziato a rete per avermi concesso almeno una vittoria. Ho un grande rispetto per Jannik, ti spinge al tuo limite e oggi l'ha fatto con me, merita gli applausi. Ringrazio voi che siete rimasti fino a tarda notte a seguire la partita. L'atmosfera di oggi è stata una delle migliori che io abbia mai avuto. Ho detto che sarebbe stato difficile battere Sinner e Alcaraz ma non impossibile!"

