Rybakina trionfa agli Australian Open: Sabalenka si arrende al terzo set!

Rybakina: "Spero in altre finali con Sabalenka"

Queste le parole della campione all'Australian Open: "È difficile trovare le parole. Voglio fare i complimenti ad Aryna. Ha ottenuto risultati straordinari per un paio d’anni e spero che giocheremo insieme molte altre finali. Voglio ringraziare tutti i tifosi per l’atmosfera incredibile. Il vostro sostegno ci ha aiutato ad andare avanti. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo torneo. È davvero l’'Happy Slam', mi piace sempre venire qui e giocare davanti a voi. Naturalmente grazie anche al mio team: senza di voi non sarebbe stato possibile. Abbiamo affrontato tante situazioni, sono felice che siamo riusciti a ottenere questo risultato. Speriamo di continuare su questa strada".

La bacheca di Rybakina

Questa la bacheca contenente i 12 titoli Wta della kazaka classe 1999: