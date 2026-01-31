Rybakina trionfa agli Australian Open: Sabalenka si arrende al terzo set!

Elena Rybakina trionfa agli Australian Open! La numero 3 al mondo supera in 3 set la leader Wta Aryna Sabalenka - che nel 2023 a Melbourne ha conquistato il suo primo Slam - con il finale di 6-4, 4-6, 6-4 e aggiunge in bacheca il suo secondo Major dopo il trionfo di Wimbledon nel 2022. Uno score che riscatta oltretutto il ko contro la tigre bielorussa nella finale dell'Happy Slam del 2023. Domenica 1 febbraio si disputrerà invece la finale maschile tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, con il 24 volte campione Slam reduce dal successo sul defending champion uscente Jannik Sinner.
Rybakina: "Spero in altre finali con Sabalenka"
Queste le parole della campione all'Australian Open: "È difficile trovare le parole. Voglio fare i complimenti ad Aryna. Ha ottenuto risultati straordinari per un paio d’anni e spero che giocheremo insieme molte altre finali. Voglio ringraziare tutti i tifosi per l’atmosfera incredibile. Il vostro sostegno ci ha aiutato ad andare avanti. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo torneo. È davvero l’'Happy Slam', mi piace sempre venire qui e giocare davanti a voi. Naturalmente grazie anche al mio team: senza di voi non sarebbe stato possibile. Abbiamo affrontato tante situazioni, sono felice che siamo riusciti a ottenere questo risultato. Speriamo di continuare su questa strada".
La bacheca di Rybakina
Questa la bacheca contenente i 12 titoli Wta della kazaka classe 1999:
- 2019, Bucarest International
- 2020, 250 Hobart
- 2022, Wimbledon
- 2023, Indian Wells
- 2023, Internazionali d'Italia
- 2024, 500 Brisbane
- 2024, 500 Abu Dhabi
- 2024, 500 Stoccarda
- 2025, 500 Strasburgo
- 2025, Ningbo
- 2025, 500 Wta Finals
- 2026, Australian Open