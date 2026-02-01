Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Vendetta Rybakina: "Sì, io ci credevo!"

La bielorussa nel ‘23 a Melbourne la sconfisse in finale: "Alti e bassi normali: mai ho dubitato di me"
1 min
Vendetta Rybakina: "Sì, io ci credevo!"© APS

Il potere del ghiaccio per neutralizzare il fuoco. Elena Rybakina,  tanto imperturbabile nel non mostrare emozioni quanto efficace nel tennis fatto di colpi piatti e precisi che fendono l'aria, ha saputo prevalere sulla debordante potenza di Aryna Sabalenka: 6-4 4-6 6-4 il punteggio, in due ore e 18’, così da prendersi una gustosa rivincita per la finale 2023, quando sulla Rod Laver Arena la bielorussa aveva conquistato in rimonta il suo

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS