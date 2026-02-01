Vendetta Rybakina: "Sì, io ci credevo!"

Il potere del ghiaccio per neutralizzare il fuoco. Elena Rybakina, tanto imperturbabile nel non mostrare emozioni quanto efficace nel tennis fatto di colpi piatti e precisi che fendono l'aria, ha saputo prevalere sulla debordante potenza di Aryna Sabalenka: 6-4 4-6 6-4 il punteggio, in due ore e 18’, così da prendersi una gustosa rivincita per la finale 2023, quando sulla Rod Laver Arena la bielorussa aveva conquistato in rimonta il suo