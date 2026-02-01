Australian Open, Alcaraz trionfa ed elogia Djokovic che spaventa i fan: la frase enigmatica

Le parole di Alcaraz

"Ho inseguito tantissimo questo trofeo. La preaseason è stata un po' una montagna russa ma col mio team abbiamo cercato di non ascoltare quello che dicevano le persone, tenendo la testa bassa e lavorando duro. Mi avete spinto a fare le cose giuste - ha aggiunto, sempre rivolto al suo team - e ve ne sono grato". Poi un messaggio a Rafa Nadal, presente in tribuna a Melbourne: "È un po' strano vederlo in tribuna, credo sia la prima volta, ma è stato un onore giocare davanti a lui. Su Djokovic: "Quello che fai mi ispira, il lavoro durissimo che fai giorno dopo giorno e vederti giocare questo tennis fantastico. Mi diverto tantissimo a vederti giocare. È stato un onore dividere il campo e gli spogliatoi con te, grazie per quello che fai, sei di grande ispirazione. Grazie a tutti coloro che rendono fantastico questo torneo, sono felice di tornare ogni anno. L'amore che sento in Australia è fantastico, sia dentro che fuori dal campo. Vi ringrazio perché mi avete spinto nei momenti difficili. Non vedo l'ora di tornare l'anno prossimo".