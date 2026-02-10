Paolini, nulla da fare a Doha: Sakkari supera l'azzurra per due set a zero

Jasmine Paolini è uscita di scena al debutto dal "Qatar TotalEnergies Open", primo torneo Wta 1000 della stagione, in scena sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex di Doha (con montepremi totale pari a 4.088.211 dollari). L'azzurra, numero 8 della classifica internazionale e quarta forza del tabellone, dopo aver usufruito al primo turno di un bye, è entrata in gara direttamente ai sedicesimi di finale, dove ha ceduto contro la greca Maria Sakkari, 52 del ranking Wta, col punteggio di 6-4 6-2.