Paolini, nulla da fare a Doha: Sakkari supera l'azzurra per due set a zero

La numero 8 del ranking WTA saluta ufficialmente il torneo in Qatar ai sedicesimi di finale: seconda eliminazione consecutiva dopo quella agli Australian Open
Paolini, nulla da fare a Doha: Sakkari supera l'azzurra per due set a zero

Jasmine Paolini è uscita di scena al debutto dal "Qatar TotalEnergies Open", primo torneo Wta 1000 della stagione, in scena sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex di Doha (con montepremi totale pari a 4.088.211 dollari). L'azzurra, numero 8 della classifica internazionale e quarta forza del tabellone, dopo aver usufruito al primo turno di un bye, è entrata in gara direttamente ai sedicesimi di finale, dove ha ceduto contro la greca Maria Sakkari, 52 del ranking Wta, col punteggio di 6-4 6-2

Paolini eliminata a Doha: Sakkari avanza

Finisce subito l'avventura di Jasmine Paolini nel "Qatar TotaleEnergies Open". La 30enne di Bagni di Lucca ha dovuto arrendersi al termine di un'ora e ventiquattro di gioco alla greca Maria Sakkari, salutando ufficialmente il torneo di Doha ai sedicesimi di finale. Agli ottavi la numero 52 del ranking WTA affronterà la vincente del match tra Noskova e Graceva, in programma questo pomeriggio. Nulla da fare per la Paolini, costretta a raccogliere la seconda sconfitta consecutiva - ed eliminazione - dopo quella rimediata, sempre ai sedicesimi, agli Australian Open contro la la statunitense Iva Jovic per due set a zero. Nell'incontro odierno Jas non è riuscita a sfruttare le palle break a disposizione, concedendo anche più game al servizio alla Sakkari che l'hanno portata all'eliminazione dal primo Wta 1000 della stagione.

