Berrettini vince al rientro a Buenos Aires, chi sfida ora. Cobolli crolla a Dallas: ko col 181 del mondo!

Umori diversi per i due tennisti romani impegnati tra Argentina e Stati Uniti: Matteo torna al successo, Flavio in difficoltà
1 min
Berrettini vince al rientro a Buenos Aires, chi sfida ora. Cobolli crolla a Dallas: ko col 181 del mondo!

Rientro nel circuito con vittoria per Matteo Berrettini, che all'Atp 250 di Buenos Aires vince la sua prima partita del 2026: sconfitto in 2 set (con doppio 7-5) l'argentino Coria. L'azzurro, che aveva saltato l'Australian Open, affronterà agli ottavi di finale il ceco Kopriva. Ottima notizia per il romano mentre è il concittadino Flavio Cobolli ad avere più di qualche problema in questo avvio di 2026.

Il ko di Cobolli a Dallas

Dura 54 minuti la partecipazione di Flavio Cobolli al “Nexo Dallas Open”, l'ATP 500 di scena sul veloce indoor del Ford Center at The Star di Frisco, in Texas. Il romano, numero 20 del mondo, cede 6-2 6-2 contro il qualificato Jack Pinnington Jones, numero 181 del mondo e già battuto a Wimbledon in passato dall'azzurro che in questo inizio di stagione ha vinto un solo match, contro Wawrinka in United Cup: la scorsa settimana ha perso contro Luca Nardi negli ottavi a Montpellier e ora un altro sorprendente ko.

