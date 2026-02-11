Tuttosport.com
Cocciaretto, con Ann Li altro show dopo quello con Coco Gauff: è ai quarti a Doha, ora la Ostapenko

Ancora una vittoria per la 25enne marchigiana: si giocherà l'accesso in semifinale contro la lettone numero 24 al mondo
1 min
Cocciaretto, con Ann Li altro show dopo quello con Coco Gauff: è ai quarti a Doha, ora la Ostapenko© EPA

Elisabetta Cocciaretto batte la statunitense Ann Li, numero 41 al mondo, e si qualifica per i quarti di finale del torneo Wta 1000 in programma a Doha, in Qatar: la tennista azzurra si è imposta in tre set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-4, dopo quasi tre ore di gioco.

Ora l'Ostapenko

La 25enne di Fermo, numero 57 del ranking Wta e ripescata in tabellone come lucky loser e protagonista al secondo turno dell'eliminazione della statunitense Coco Gauff (5ª nella classifica mondiale), affronterà la lettone Jelena Ostapenko (n.24).

