Cocciaretto, con Ann Li altro show dopo quello con Coco Gauff: è ai quarti a Doha, ora la Ostapenko

Elisabetta Cocciaretto batte la statunitense Ann Li, numero 41 al mondo, e si qualifica per i quarti di finale del torneo Wta 1000 in programma a Doha, in Qatar: la tennista azzurra si è imposta in tre set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-4, dopo quasi tre ore di gioco.
Ora l'Ostapenko
La 25enne di Fermo, numero 57 del ranking Wta e ripescata in tabellone come lucky loser e protagonista al secondo turno dell'eliminazione della statunitense Coco Gauff (5ª nella classifica mondiale), affronterà la lettone Jelena Ostapenko (n.24).