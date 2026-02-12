Cocciaretto sconfitta ai quarti a Doha: Ostapenko vince in due set e vola in semifinale

Elisabetta Cocciaretto , dopo una lunga cavalcata, si è fermata ai quarti di finale a Doha, nel "Qatar TotalEnergies Open", primo torneo Wta 1000 della stagione, in scena sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex (con montepremi totale pari a 4.088.211 dollari). La 25enne marchigiana, numero 57 del mondo, ripescata nel main draw come "lucky loser", ha ceduto oggi contro la lettone Jelena Ostapenko , 24 del ranking internazionale, col punteggio di 7-5 6-4. Anche nel match odierno, come ieri negli ottavi di finale, brutto l'avvio della 25enne di Ancona, che si è ritrovata sotto per 5-2, prima di rimontare fino al 5 pari e di crollare al quarto set-point in favore della rivale (dopo averne annullati tre nel dodicesimo gioco). Lottata pure la seconda frazione, chiusa però con la lettone in trionfo. L'azzurra ha pagato un po' la stanchezza accumulata nel lungo incontro vinto ieri contro la statunitense Ann Li .

Cocciaretto-Ostapenko: in semifinale ci va la lettone

Nulla da fare per la tennista azzurra, che saluta il torneo qatariota ai quarti di finale. Il pass per la semifinale lo ha strappato Jelena Ostapenko al termine di un'ora e quaratanta di gioco. Sul cemento di Doha la Cocciaretto ha avuto l'opportunità di portare a casa il primo set dell'incontro, ma la palla break concessa alla tennista lettone nell'undicesimo game e le due palle break sprecate per portare il set al tie-break, non le hanno di certo reso la vita facile. Nel secondo set ha regnato inizialmente sovrano l'equilibrio, ma gli ultimi due game sono risultati fatali per l'azzurra: prima un servizio perso e poi l'affondo definitivo della Ostapenko, hanno segnato l'esito finale dell'incontro. La lettone in semifinale affronterà la vincitrice dell'incontro tra la canadese Victoria Mboko e la kazaka Elena Rybakina, numero 3 del ranking WTA.