Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Vavassori e Bolelli salgono in semifinale a Rotterdam: Dubai decisiva per Cocciaretto

La coppia italiana è chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Vittoria in rimonta per Elisabetta
Roberto Bertellino
1 min
Vavassori e Bolelli salgono in semifinale a Rotterdam: Dubai decisiva per Cocciaretto© EPA

Non si è interrotta la corsa dei due azzurri Andrea Vavassori e Simone Bolelli nel 500 ATP di Rotterdam, torneo nel quale devono difendere il titolo conquistato lo scorso anno. La coppia italiana ha sconfitto nettamente (6-3 6-2) il tandem composto dal belga Gille e dall'olandese Verbeek salendo così in semifinale nella rassegna olandese. Ora sono attesi dal tandem tedesco formato da Jakob Schnaitter e Mark Wallner, entrambi numero 51 nel ra

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS