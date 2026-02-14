Vavassori e Bolelli salgono in semifinale a Rotterdam: Dubai decisiva per Cocciaretto

Non si è interrotta la corsa dei due azzurri Andrea Vavassori e Simone Bolelli nel 500 ATP di Rotterdam, torneo nel quale devono difendere il titolo conquistato lo scorso anno. La coppia italiana ha sconfitto nettamente (6-3 6-2) il tandem composto dal belga Gille e dall'olandese Verbeek salendo così in semifinale nella rassegna olandese. Ora sono attesi dal tandem tedesco formato da Jakob Schnaitter e Mark Wallner, entrambi numero 51 nel ra