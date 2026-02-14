Sinner, volpe del deserto parte a caccia di Alcaraz

Nelle sue allegorie venatorie, il tennis ama confondere le carte. Il giorno di caccia prende forma per appuntamento. Chi insegue e chi è inseguito sanno già prima dove cercarsi e dove trovarsi, e se non bastasse questo a rendere anomali inseguimenti e appostamenti, sarebbe difficile non annotare che è la volpe a rincorrere la selvaggina, e non ad affannarsi per trovare una via di fuga. La volpe è Sinner, com’è abbastanza noto, la preda invece è Alcaraz, che non saprei dire a quale tipologia di classificazione animale il sistema linneano lo inserisca. Tra i nickname di Carlitos, non mi sembra esista ancora un preciso richiamo a un animale che possa ricordarlo. Sinner il soprannome di Volpe se l’è dato, credo per il colore dei capelli, rosso come una pelliccia. Ma Alcaraz tutt’al più l’hanno chiamato Alcatraz, perché da un tipo del genere è impossibile scappare. Via, si può fare di più, e meglio… In fondo, la ricerca di un soprannome ha un suo perché, il pubblico ne è attratto, e il ricevente acquista popolarità se il nomignolo è accattivante e funziona bene. «Noi Sinner lo chiamiamo Robotito, perché non sbaglia una palla», ha fatto sapere Sebastian Baez da Buenos Aires, dove si gioca un 250 che sembra non importare niente a nessuno. Eppure di indicazioni interessanti ne ha date. Quella sul “terzo incomodo” Joao Fonseca alle prese con la sua prima crisi – di risultati e di idee – ufficiale. Ha cominciato male la stagione in Australia ed è sprofondato in Argentina di fronte a Tabilo. E anche quella su un Berrettini che dovrà giocare molte partite se vuole ritrovarsi appieno. Cosa che dice anche lui, salvo aggiungere che sta valutando se partecipare o meno al torneo di Rio. Ma il problema è un altro, e credo stia cominciando a pesare non poco. Se non ci sono Robotito e Carlitos a dare forma a scene di caccia con palla e racchetta, l’unica è parlare di loro, che sono a migliaia di chilometri di distanza. Altrimenti, c’è davvero poco di cui valga la pena interessarsi.