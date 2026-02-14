Sinner-Alcaraz a Doha, riparte il duello: chi sfidano Jannik e Carlos al 1° turno, ecco il tabellone

Jannik Sinner debutta contro Tomas Machac al Qatar Exxon Mobil Open, Atp 500 in programma dal 16 al 21 febbraio al Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha. Sabato mattina si è svolto il sorteggio del torneo qatariota: ufficiale il tabellone. Il campione altoatesino, che non ha mai giocato prima d’ora nel torneo, affronterà il tennista ceco nel primo turno e potrebbe sfidare Bublik in semifinale mentre Carlos Alcaraz, sorteggiato nella parte di tabellone con i russi Medvedev e Rublev, sarà impegnato all'esordio contro il francese Arthur Rinderknech. Assente, invece, Djokovic che si è cancellato dall’entry list: tra le motivazioni dell’annuncio, gli organizzatori hanno segnalato “forte stanchezza” per il serbo, tornato al numero 3 del ranking Atp dopo aver raggiunto la finale all’Australian Open. Sinner, intanto, si prepara per il debutto: allenamento sul Centrale con Medvedev in un caldo infernale (35 gradi). Con lui in campo anche l'allenatore Vagnozzi.