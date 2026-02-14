Tuttosport.com
Sinner-Alcaraz a Doha, riparte il duello: chi sfidano Jannik e Carlos al 1° turno, ecco il tabellone

Il campione azzurro, che non ha mai giocato prima d’ora nel torneo, pronto al debutto al Qatar Exxon Mobil Open: ecco il possibile percorso fino alla finale
Jannik Sinner debutta contro Tomas Machac al Qatar Exxon Mobil Open, Atp 500 in programma dal 16 al 21 febbraio al Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha. Sabato mattina si è svolto il sorteggio del torneo qatariota: ufficiale il tabellone. Il campione altoatesino, che non ha mai giocato prima d’ora nel torneo, affronterà il tennista ceco nel primo turno e potrebbe sfidare Bublik in semifinale mentre Carlos Alcaraz, sorteggiato nella parte di tabellone con i russi Medvedev e Rublev, sarà impegnato all'esordio contro il francese Arthur Rinderknech. Assente, invece, Djokovic che si è cancellato dall’entry list: tra le motivazioni dell’annuncio, gli organizzatori hanno segnalato “forte stanchezza” per il serbo, tornato al numero 3 del ranking Atp dopo aver raggiunto la finale all’Australian Open. Sinner, intanto, si prepara per il debutto: allenamento sul Centrale con Medvedev in un caldo infernale (35 gradi). Con lui in campo anche l'allenatore Vagnozzi.

Il possibile percorso di Sinner a Doha

1T- Machac

2T- Popyrin

QF- Mensik

SF- Bublik/Fils

F- Alcaraz/Medvedev/Rublev

Alcaraz e la strada per la finale

1T- Rinderknech

2T- Royer/Qualy

QF- Munar/Khachanov/Fucsovics

SF- Medvedev/Rublev/Tsitsipas

F - Sinner/Bublik/Lehecka

Atp 500 Doha, i possibili quarti di finale

Ecco i quarti di finale potenziali dell'Atp 500 Doha, torneo in programma dal 16 al 21 febbraio al Khalifa International Tennis & Squash Complex: 

[1] Alcaraz contro [7] Khachanov

[4] Medvedev contro [5] Rublev

[8] Lehecka contro [3] Bublik

[6] Mensik contro [2] Sinner

