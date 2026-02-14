Sinner-Alcaraz a Doha, riparte il duello: chi sfidano Jannik e Carlos al 1° turno, ecco il tabellone

Jannik Sinner debutta contro Tomas Machac al Qatar Exxon Mobil Open, Atp 500 in programma dal 16 al 21 febbraio al Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha. Sabato mattina si è svolto il sorteggio del torneo qatariota: ufficiale il tabellone. Il campione altoatesino, che non ha mai giocato prima d’ora nel torneo, affronterà il tennista ceco nel primo turno e potrebbe sfidare Bublik in semifinale mentre Carlos Alcaraz, sorteggiato nella parte di tabellone con i russi Medvedev e Rublev, sarà impegnato all'esordio contro il francese Arthur Rinderknech. Assente, invece, Djokovic che si è cancellato dall’entry list: tra le motivazioni dell’annuncio, gli organizzatori hanno segnalato “forte stanchezza” per il serbo, tornato al numero 3 del ranking Atp dopo aver raggiunto la finale all’Australian Open. Sinner, intanto, si prepara per il debutto: allenamento sul Centrale con Medvedev in un caldo infernale (35 gradi). Con lui in campo anche l'allenatore Vagnozzi.
Il possibile percorso di Sinner a Doha
1T- Machac
2T- Popyrin
QF- Mensik
SF- Bublik/Fils
F- Alcaraz/Medvedev/Rublev
Alcaraz e la strada per la finale
1T- Rinderknech
2T- Royer/Qualy
QF- Munar/Khachanov/Fucsovics
SF- Medvedev/Rublev/Tsitsipas
F - Sinner/Bublik/Lehecka
Atp 500 Doha, i possibili quarti di finale
Ecco i quarti di finale potenziali dell'Atp 500 Doha, torneo in programma dal 16 al 21 febbraio al Khalifa International Tennis & Squash Complex:
[1] Alcaraz contro [7] Khachanov
[4] Medvedev contro [5] Rublev
[8] Lehecka contro [3] Bublik
[6] Mensik contro [2] Sinner
