Jasmine Paolini è l'unica azzurra nel tabellone del torneo di Dubai (cemento), secondo WTA 1000 della stagione. La 30enne toscana, numero 8 del mondo, farà il suo esordio direttamente al secondo turno o contro la filippina Alexandra Eala, n.40 WTA, o contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Paolini ha vinto il titolo nel 2024. La tennista azzurra è reduce da due eliminazioni consecutive: quella agli Australian Open contro la statunitense Iva Jovic e quella a Doha contro la greca Maria Sakkari, numero 52 del ranking WTA. L'azzurra è chiamata a rialzarsi dopo le recenti prestazioni negative in cui non ha di certo mostrato la miglior versione del suo tennis.