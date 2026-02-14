Tuttosport.com
Paolini unica azzurra in gara a Dubai: chi affronta e il possibile percorso negli Emirati Arabi

La numero 8 del ranking WTA esordirà al secondo turno come unica italiana nel tabellone
2 min
TennisPaoliniDubai
Paolini unica azzurra in gara a Dubai: chi affronta e il possibile percorso negli Emirati Arabi© Getty Images

Jasmine Paolini è l'unica azzurra nel tabellone del torneo di Dubai (cemento), secondo WTA 1000 della stagione. La 30enne toscana, numero 8 del mondo, farà il suo esordio direttamente al secondo turno o contro la filippina Alexandra Eala, n.40 WTA, o contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Paolini ha vinto il titolo nel 2024. La tennista azzurra è reduce da due eliminazioni consecutive: quella agli Australian Open contro la statunitense Iva Jovic e quella a  Doha contro la greca Maria Sakkari, numero 52 del ranking WTA. L'azzurra è chiamata a rialzarsi dopo le recenti prestazioni negative in cui non ha di certo mostrato la miglior versione del suo tennis.

Paolini: il possibile percorso dell'azzurra

Jas ha già vinto il titolo nel 2024, ma il percorso della numero 8 del ranking potrebbe essere tutt'altro che semplice a Dubai. Agli ottavi la Paolini potrebbe affrontare la ceca Noskova, numero 10 del ranking; ai quarti il possibile incontro con la numero 3 Gauff, sconfitta da Cocciaretto al terzo turno a Doha, mentre in semifinale l'incubo Rybakina - numero 1 al mondo - è decisamente realizzabile. La tennista kazaka ha, però, un turno complicato contro Muchova, protagonista in Qatar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

