Alcaraz, mentalità da numero 1: “Penso ai miei punti deboli, si può solo pensare a crescere"

Non i successi, ma i punti deboli: Carlos Alcaraz è il numero 1 al mondo non solo nella classifica Atp , ma anche nella fame di ulteriori vittorie. "Ovviamente, vedo i tanti successi che ho ottenuto finora: ma se penso a me stesso, penso soprattutto ai mie punti deboli. Si può solo pensare a crescere", ha detto lo spagnolo, nella conferenza stampa che precede l'apertura del Qatar Open di Doha, primo Atp 500 cui partecipano lui e Sinner dopo gli Aus Open.

Le nuove sfide

"So che molti giocatori stanno cercando di raggiungermi, studiando il mio gioco, studiando il mio modo di giocare, cercando di battermi, cercando di sfidarmi - ha spiegato Alcaraz -. Devo essere pronto per questo, e devo vedere qual è il mio livello, dov'è il mio tennis. Devo cercare di mettermi nei loro panni e pensare a cosa potrebbero fare quando giocano contro di me. Ecco cosa intendo quando dico che devo migliorare alcune cose. Ovviamente, non si può rimanere indietro, bisogna solo continuare a crescere".