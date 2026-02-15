Sinner torna in campo a Doha: "Qui per andare il più lontano possibile”. E rivela: "Stiamo lavorando per…"

Le parole di Sinner

“Qualche anno fa avevo vinto un torneo juniores. Quindi è un posto piuttosto familiare per me, ovviamente ora a un livello diverso. Sto giocando un torneo 500 qui, ma sono molto entusiasta e vediamo cosa succederà. Stiamo lavorando per rendere il servizio ancora più solido e poi in palestra per mantenere la forma fisica, anche se la maggior parte del lavoro si fa nella off-season. Sta andando tutto molto bene”. L’obiettivo è sempre chiaro: “Sono qui per andare il più lontano possibile, poi tutto dipende dagli allenamenti e dai riscontri sul campo. Voglio capire cosa funziona e mettere la stessa intensità sia in allenamento che in partita, migliorando dove posso. Mi sembra che il campo sia simile a quello di Indian Wells, restituisce un rimbalzo accentuato, ma dovrò riscontrare queste sensazioni in una partita ufficiale”, ha concluso.