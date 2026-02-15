Luciano Darderi si è arreso in finale nello "IEB+ Argentina Open", torneo Atp 250 andato in scena sulla terra battuta del Buenos Aires Lawn Tennis Club (con montepremi totale pari a 675.310 dollari). L'azzurro, numero 22 del mondo e seconda forza del tabellone, ha ceduto all'ultimo atto contro l'argentino Francisco Cerundolo, numero 19 del ranking internazionale e prima forza del seeding, con lo score di 6-4 6-2. Per Darderi era la quinta finale della carriera nel circuito maggiore: le prime quattro le aveva vinte tutte. Da domani l'azzurro dovrebbe ritoccare il proprio best ranking e salire al gradino 21 della classifica Atp. Per Cerundolo, invece, si tratta del quarto trofeo che mette in bacheca.

