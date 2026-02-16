Sinner-Machac: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il torneo di Doha

DOHA (QATAR) - Smaltita la sconfitta contro Novak Djokovic in semifinale all’Australian Open, Jannik Sinner torna in campo a Doha, dove intorno alle 17.30 italiane farà il proprio esordio al Qatar ExxonMobil Open, torneo Atp 500 in scena sul duro della capitale del Qatar (con montepremi totale pari a 2.833.335), contro il ceco Tomas Machac, 31 del ranking internazionale. L’altoatesino, numero due del mondo e del seeding, alla vigilia ha parlato del lavoro svolto nell'ultimo periodo. "Ero già stato qui l'anno scorso, prima che succedesse tutto - ha detto Sinner, con riferimento al caso Clostebol -. Qualche anno fa avevo vinto qui un torneo juniores. Quindi è un posto piuttosto familiare per me. Sono molto entusiasta, vediamo cosa succederà. Stiamo lavorando per rendere il servizio ancora più solido - ha aggiunto - e poi in palestra per mantenere al meglio la forma fisica, anche se la maggior parte del lavoro si fa nella off-season. Sta andando tutto molto bene. Sono qui per andare il più lontano possibile, poi tutto dipende dagli allenamenti e dai riscontri sul campo. Voglio capire cosa funziona e mettere la stessa intensità sia in allenamento che in partita, migliorando dove posso. Mi sembra che il campo sia simile a quello di Indian Wells, restituisce un rimbalzo accentuato, ma dovrò rivalutare queste sensazioni in una partita ufficiale", ha concluso il campione azzurro. Chi vince affronta uno tra l’idolo di casa Zayid e l’australiano Popyrin.