Sinner-Popyrin: i precedenti

Sinner e Popyrin si affronteranno per la terza volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta un successo per parte:

Us Open 2025, 64esimi, Sinner b. Popyrin 6-3, 6-2, 6-2.

b. Popyrin 6-3, 6-2, 6-2. Madrid 2021, 32esimi, Popyrin b. Sinner 7-6, 6-2.

Finisce Doha! Sinner è agli ottavi

Sinner difende a 15 il servizio e si aggiudica gli ottavi di finale del 500 qatariota per 6-1, 6-4. Un match dominato dall'inizio e che restituisce il sorriso al campione azzurro, reduce dal ko in semifinale agli Australian Open.

Machac non molla: 3 match point persi per Sinner

Il ceco resta aggrappato alla partita sopravvivendo ai vantaggi e giocando tutti i suoi jolly. Sinner serve ora per il match: 5-4 il parziale.

Machac annulla una palla break, Sinner tiene la battuta: 5-3

Machac resta aggrappato alla partita annullando una palla break e tenendo il servizio ai vantaggi, dove Sinner paga una risposta molto arretrata. L'azzurro torna solido al servizio e chiude il game a 30. Il ceco serve ora per restare nel match.

Break e servizio: Sinner avanti 4-2

Sinner rimonta il 30-0 di Machac e costruisce il primo break del secondo parziale con la complicità di due gratuiti del ceco che sbaglia sul dritto prima e sul rovescio poi. Nel gioco successivo, l'azzurro non concede margini al servizio, sale rapidamente sul 40-0 e con una prima vincente consolida il break.

Doppio ace Sinner: 2-2

Ancora un ottimo servizio per Machac che tiene a zero la battuta trascinato da un gran dritto. Calano gli scambi sul centrale, con Sinner che piazza due ace (il quarto complessivo) e difende il servizio a zero.

Machac batte un colpo, Sinner pareggia: 1-1

Il ceco difende il servizio giocando il suo miglior game del match. Sinner domina allora anche sulla seconda (83% di punti) e pareggia i conti tenendo a 15 la battuta.

Al via il 2º set!

Riprende l'incontro: Machac al servizio.

Sinner vince il primo set! 6-1

Sinner strappa ancora una volta il servizio al ceco finalizzando la seconda delle tre palle break conquistate. Seguono prime micidiali dell'altoatesino che gli consentono di aggiudicarsi il primo parziale.

Sinner in fuga verso il set: 4-1

Machac difende a 30 il servizio approfittando delle sbavature sul dritto di Sinner ed esibendo un bel rovescio lungolinea. Il campione azzurro è però granitico alla battuta e concede un solo 15 consolidando il break di vantaggio.

Break e servizio: 3-0 Sinner

Sinner micidiale anche in risposta guadagna il primo 15. Segue un grande scambio al centro finalizzato dall'azzurro, che di controbalzo mette a segno un vincente lungolinea che vale le prime 3 palle break. Il ceco le annulla però tutte con qualità e velocità e trascina il gioco ai vantaggi, dove a spuntarla è il numero 2 al mondo. Nel gioco successivo, l'altoatesino mette a segno un lob mentre il ceco soffre in contropiede e Sinner può così difendere a zero il break di vantaggio, consolidato con il secondo ace.

Ace e servizio: a Sinner il 1º game

Gran dritto lungolinea di Sinner che già avanti di un 15 tira fuori i muscoli. Poi, una prima fuori giri dell'azzurro, che aumenta però la pressione e archivia il primo gioco con un ace.

Inizia il match!

Comincia l'incontro: Sinner al servizio.

Via al riscaldamento

Sorteggio effettuato: ora via al riscaldamento. Manca poco all'inizio del match! Sarà Sinner a servire per primo.

Giocatori in campo!

Sinner e Machac fanno il loro ingresso sul centrale: ora sorteggio e riscaldamento.

A breve l'inizio del match

Manca poco all'ingresso di Sinner e Machac sul centrale del Khalifa International Tennis Complex di Doha.

Sinner-Machac: i precedenti

Sinner e Machac si affrontano per la terza volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta due successi per l’azzurro:

Shanghai 2024, semifinale, Sinner b. Machac 6-4, 7-5.

b. Machac 6-4, 7-5. Miami 2024, quarti di finale, Sinner b. Machac 6-4, 6-2.

Sinner-Machac: diretta tv e streaming

L'incontro fra Sinner e Machac è in programma non prima delle ore 17.30 italiane di lunedì 16 febbraio presso il Khalifa International Tennis Complex di Doha. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv su SkySport Tennis e in streaming sulle piattaforme Now e Sky Go.

Segui tutto il tennis live sul nostro sito.