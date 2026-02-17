Musetti rinuncia ad Acapulco: "Devo continuare la riabilitazione". Ecco quando può tornare in campo 

Si allungano i tempi per il rientro in campo di Lorenzo Musetti. Dopo il ritiro contro Novak Djokovic nel quarto di finale dell'Australian Open, il carrarino ha dovuto rinunciare ai tornei sulla terra battuta in Sudamerica. Dopo nuovi esami, ha annunciato sui social che dovrà rinunciare anche all'ATP 500 di Acapulco, in programma la prossima settimana. Musetti aveva accusato un risentimento muscolare all'adduttore della gamba destra durante il suo incontro contro il fuoriclasse serbo, quando era avanti di due set. L'obbiettivo del tennista toscano ora è essere pronto per il Sunshine Double: il doppio appuntamento tra Indian Wells e Miami.