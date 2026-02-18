Berrettini parte bene a Rio: Barrios Vera battuto in 2 set. Bene anche Passaro, Bellucci ko a Delray Beach

Matteo Berrettini supera il primo turno al Rio Open , ATP 500 sulla terra battuta al Jockey Club Brasileiro, il torneo di maggior prestigio in America Latina (montepremi di 2.469.450 dollari). Il tennista romano, n.57 Atp, si è imposto all'esordio sul lucky loser cileno Tomas Barrios Vera (107) con il punteggio di 7-6(1) 7-5. Al secondo turno (ottavi) l'azzurro sfiderà un altro 'ripescato', il serbo Dusan Lajovic , 129esimo della classifica mondiale. Berrettini non è stato l'unico azzurro a gioire al Rio Open, Atp 500 sulla terra battuta al Jockey Club Brasileiro, il torneo di maggior prestigio in America Latina (montepremi $2.469.450).

Passaro ripescato: vittoria contro Prizmic a Rio

Oltre a Matteo Berrettini (che avrebbe dovuto affrontare al primo turno Lorenzo Sonego che però si è cancellato per un problema al polso) e Luciano Darderi, testa di serie numero 2, c'è anche Francesco Passaro, ripescato come lucky loser. Il tennista azzurro supera il primo turno al Rio Open, ATP 500 sulla terra battuta al Jockey Club Brasileiro. Il 25enne tennista perugino, n.163 Atp, rientrato in tabellone per il forfait del francese Alexandre Muller dopo essere stato sconfitto nel turno di qualificazione dal lituano Vilius Gaubas, si è imposto al debutto nel tabellone principale sul croato Dino Prizmic (122), battuto in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un'ora e 40 minuti di gioco. Al secondo turno, l'azzurro se la vedrà con il cileno Alejandro Tabilo, 68esimo della classifica mondiale.

Bellucci ko contro Kecmanovic al Delray Beach Open

Dura molto poco invece l'avventura di Mattia Bellucci in Florida, al Delray Beach Open, ATP 250 sul duro in calendario dal 1993 (montepremi $700.045). Il 24enne di Busto Arsizio, semifinalista al Challenger di Manama, in Bahrain, è ancora alla ricerca della prima vittoria del 2026 nel circuito maggiore. A mettere ko Bellucci ci ha pensato il serbo Miomir Kecmanovic, numero 83 del ranking ATP, col punteggio di due set a zero: 6-1, 6-4 l'esito dei due set conquistati dal campione in carica, che non aveva mai affrontato in carriera.