Sinner-Popyrin: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il torneo di Doha in tempo reale

DOHA (QATAR) - Liquidata la pratica Tomas Machac al debutto (6-1 6-4 il punteggio finale), Jannik Sinner , non prima delle ore 17.30 italiane, sfida agli ottavi del torneo di Doha Alexei Popyrin , vittorioso all'esordio contro la wild card di casa Mubarak Zayid con un netto 6-0 6-2. Il numero due al mondo arriva all'appuntamento come uno dei favoriti per il successo finale. L'altoatesino ha instaurato un grande feeling con il cemento, superficie che esalta la sua pulizia di colpi e la straordinaria capacità di comandare gli scambi da fondo campo. Il suo rovescio incrociato è una delle armi più temute del circuito, ma è soprattutto la maturità tattica ad avergli fatto fare il salto di qualità: oggi l'azzurro sa alternare ritmo e variazioni, sa gestire i momenti delicati e alzare il livello quando serve. L'australiano, invece, giocatore imprevedibile e dotato di un gran servizio, ama accorciare gli scambi, cercare il punto rapido e prendersi rischi soprattutto con il diritto. Chi vince se la vedrà ai quarti contro uno tra il ceco Mensik e il cinese Zhang .

Sinner-Popyrin: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Popyrin, valida per gli ottavi del torneo di Doha, è in programma sul campo Centrale del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Dohan on prima delle 17.30 italiane e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

I precedenti tra Sinner e Popyrin

Sono appena due i precedenti nel circuito Atp tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin. Il primo risale al Masters 1000 di Madrid del 2021 quando l'australiano ebbe la meglio con il punteggio di 7-6 6-2. L'azzurro, invece, pareggiò i conti allo US Open del 2025 quando superò l'avversario con un netto 6-3 6-2 6-2.

