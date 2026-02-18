Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner-Popyrin: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il torneo di Doha in tempo reale

Battuto Machac all'esordio, l'azzurro affronta l'australiano agli ottavi. Ecco come sono andati i precedenti tra i due
3 min
Sinner-Popyrin: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il torneo di Doha in tempo reale© LAPRESSE

DOHA (QATAR) - Liquidata la pratica Tomas Machac al debutto (6-1 6-4 il punteggio finale), Jannik Sinner, non prima delle ore 17.30 italiane, sfida agli ottavi del torneo di Doha Alexei Popyrin, vittorioso all'esordio contro la wild card di casa Mubarak Zayid con un netto 6-0 6-2. Il numero due al mondo arriva all'appuntamento come uno dei favoriti per il successo finale. L'altoatesino ha instaurato un grande feeling con il cemento, superficie che esalta la sua pulizia di colpi e la straordinaria capacità di comandare gli scambi da fondo campo. Il suo rovescio incrociato è una delle armi più temute del circuito, ma è soprattutto la maturità tattica ad avergli fatto fare il salto di qualità: oggi l'azzurro sa alternare ritmo e variazioni, sa gestire i momenti delicati e alzare il livello quando serve. L'australiano, invece, giocatore imprevedibile e dotato di un gran servizio, ama accorciare gli scambi, cercare il punto rapido e prendersi rischi soprattutto con il diritto. Chi vince se la vedrà ai quarti contro uno tra il ceco Mensik e il cinese Zhang

Sinner-Popyrin: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Popyrin, valida per gli ottavi del torneo di Doha, è in programma sul campo Centrale del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Dohan on prima delle 17.30 italiane e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

I precedenti tra Sinner e Popyrin

Sono appena due i precedenti nel circuito Atp tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin. Il primo risale al Masters 1000 di Madrid del 2021 quando l'australiano ebbe la meglio con il punteggio di 7-6 6-2. L'azzurro, invece, pareggiò i conti allo US Open del 2025 quando superò l'avversario con un netto 6-3 6-2 6-2. 

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS