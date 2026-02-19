Sinner-Mensik, diretta Atp Doha: i quarti di finale di Jannik in tempo reale

Benvenuti alla diretta dell’incontro fra Jannik Sinner e Jakub Mensik ! Superati in 2 set Tomas Machac (6-1, 6-4) e Alexei Popyrin (6-3, 7-5) , il 4 volte campione Slam contende ora al numero 13 Atp, reduce a sua volta dai successi su Jan Choinski (6-7, 6-2, 6-4) e Zhang Zhizhen (6-3, 6-2), l’accesso alla semifinale del 500 di Doha. Sullo stesso lato del tabellone, a raggiungere il penultimo atto del torneo in programma venerdì 20 febbraio è Arthur Fils , che nell'altro match di giornata ha sconfitto Jiri Lehecka con un doppio 6-3. In campo anche Carlos Alcaraz , impegnato sul centrale contro Karen Khachanov (che in Qatar ha trionfato nel 2024).

18:05

Il cammino di Sinner e Doha

Esordio senza imprevisti per Sinner, che alla prima ha superato in 2 set Machac con lo score 6-1, 6-4. L’azzurro è stato invece chiamato a una maggiore prova di forza nel secondo parziale della sfida contro Popyrin, a cui ha però strappato il servizio nel momento migliore dell’australiano chiudendo per 6-3, 7-5.

17:50

Bolelli-Vavassori ko

Si interrompe in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che si arrendono ai 2 volte vincitori Slam e campioni alle Finals 2025 Harri Heliovaara ed Henry Patten con il finale di 5-7, 4-6.

17:35

Quando gioca Sinner

Il match fra Sinner e Mensik è in programma sul campo centrale dopo l’incontro tra Carlos Alcaraz e Karen Khachanov (che a Doha ha trionfato nel 2024) il cui inizio è previsto a momenti: il vincitore affronterà il campione in carica Andrej Rublev, uscito vincitore dal confronto con Stefanos Tsitsipas per 6-3, 7-6.

17:30

Sinner-Mensik: i precedenti

Non ci sono precedenti fra Sinner e Mensik, che sul centrale del Khalifa International Tennis and Squash Complex di Doha si affrontano per la prima volta in carriera.

Khalifa International Tennis and Squash Complex, Doha, Qatar.