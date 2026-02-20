Berrettini ai quarti di Rio de Janeiro: battuto in rimonta il serbo Lajovic

Matteo Berrettini si è qualificato ai quarti di finale al Rio Open, ATP 500 sulla terra battuta al Jockey Club Brasileiro, il torneo di maggior prestigio in America Latina (montepremi $2.469.450). L'azzurro batte in rimonta Dusan Lajovic e diventa il secondo italiano dopo Fabio Fognini con almeno due quarti all'attivo a Rio. Forte di un record di 24 vittorie e 5 sconfitte sulla terra battuta dall'inizio della stagione 2023, Berrettini affronterà per la prima volta il 21enne Ignacio Buse (91 ATP), che ha sconfitto 5-7, 6-3, 6-4 il beniamino di casa Joao Fonseca (38) diventando il primo peruviano a raggiungere i quarti di finale di un ATP 500.

Il riassunto della gara

Il match comincia in salita per il tennista romano - numero 57 del ranking mondiale - che inizia il primo set concedendo subito una palla break. Lajovic si dimostra più ordinato, gestendo gli scambi e puntando sulla diagonale di rovescio. Berrettini non riesce a rispondere e così il parziale sorride al serbo, che chiude 6-3. La gara si equilibra nel secondo set, dove entrambi i tennisti hanno l'opportunità. L'azzurro alza progressivamente i giri del motore e - in un match a strappi - trova l'occasione giusta, chiudendo 6-4. L'inerzia del match è ormai cambiata e nel terzo set Berrettini prende il controllo dello scambio. Dopo aver mancato una palla break nel quarto game, dal quinto in poi infila una serie di 16 punti contro solo 1 di Lajovic, che lo porta a chiudere la gara grazie al definitivo 6-2.