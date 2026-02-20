Alcaraz doma Rublev e vola in finale Atp a Doha: ecco chi affronta nell'ultimo atto

DOHA (Qatar) - Carlos Alcaraz fatica ma stacca il pass per la finale del torneo Atp 500 di Doha. Lo spagnolo numero 1 al mondo batte il russo Andrei Rublev (numero 14 al mondo) con il punteggio di 7-6(3), 6-4 dopo 2 ore e sabato si contenderà il titolo contro francese Arhur Fils (numero 40 al mondo) che ha superato in due set Mensik.

Lo spagnolo si porta avanti 5-3 nella prima frazione ma non chiude ed il set si infiamma: break Rublev (5-5), contro-break Alcaraz (6-5) che però, nuovamente, non chiude (facendosi annulla un set-point) con il russo che porta il set al tie-break. Il numero 1 del mondo questa volta non fallisce, conquista il mini-break al 4° punto (3-1) per poi chiudere 7-3 in 61 minuti.

La partita prosegue sulla falsa riga del 1° set: Alcaraz scapa (3-0), Rublev rientra (3-3), Alcaraz riprova la fuga andando a servire per il match (5-3), il russo non molla annullando 2 match-point per accorciare sul 5-4 ma è di Carlitos l'ultima zampata per il break che vale la partita.