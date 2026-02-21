Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Berrettini saluta Rio, niente semifinale: Buse compie un'altra impresa dopo Joao Fonseca

In un match caratterizzato dalla pioggia, l'azzurro cede al peruviano che continua a stupire nel suo cammino in Brasile
2 min
Berrettini saluta Rio, niente semifinale: Buse compie un'altra impresa dopo Joao Fonseca© Getty Images

Termina ai quarti di finale la corsa di Matteo Berrettini nel "Rio Open", l'Atp 500 in scena sulla terra battuta del "Jockey Club Brasileiro", torneo di maggior prestigio in America Latina (con montepremi totale pari a 2.469.450 dollari). Il tennista romano, numero 57 del mondo, si è arreso contro il peruviano Ignacio Buse, 91 del ranking internazionale, col punteggio di 6-3 2-6 6-3, al termine di un match disturbato dalla pioggia. Dopo essersi sbarazzato di Lajovic, The Hammer è costretto a cedere al peruviano che prosegue il suo cammino magico in terra carioca: prima di Berrettini era riuscito ad eliminare il favorito e beniamino di casa Joao Fonseca.

Le semifinali del Rio Open

"Oggi è stata davvero dura, perché ci siamo fermati, credo, quattro volte", ha dichiarato Buse. "Le condizioni a volte erano veloci, a volte lente. E' stata una partita difficile, ma sono felice di averla gestita nel modo giusto", ha aggiunto il peruviano, alla seconda semifinale in carriera nel circuito maggiore. In semifinale Buse affronterà il cileno Alejandro Tabilo. Dall'altra parte del tabellone invece la sfida fra l'argentino Tomas Martin Etcheverry e il ceco Vit Kopriva.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS