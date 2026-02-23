Lotto Sport, successo di Heliovaara e Patten: titolo vinto al Qatar ExxonMobil Open

DOHA – Harri Heliövaara e Henry Patten trionfano al Qatar ExxonMobil Open superando in finale la coppia composta da Julian Cash e Lloyd Glasspool e riducendo il divario a 2-4 nella serie Lexus ATP Head2Head. Un successo che conferma la crescita e la solidità del duo, già protagonista lo scorso ottobre con la vittoria contro le teste di serie numero uno nella finale del Masters 1000 di Parigi. La finale di Doha ha messo in evidenza compattezza e determinazione: Heliövaara e Patten hanno annullato tutte e sette le palle break concesse, secondo le statistiche Infosys ATP, dimostrando grande lucidità nei momenti chiave del match. Grazie a questo trionfo, la coppia sale di otto posizioni fino al n. 5 della classifica PIF ATP Live Doubles Teams Rankings, confermando un avvio di stagione estremamente positivo e ambizioni sempre più alte nel circuito internazionale. Lotto Sport si congratula con i propri atleti per questo straordinario risultato, simbolo di talento, determinazione e spirito vincente. Lotto Sport Italia rinnova inoltre il proprio impegno a promuovere i valori di passione, determinazione e fair play, contribuendo allo sviluppo del tennis di domani.