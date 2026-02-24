Serena Williams, tre indizi fanno una prova: c'è l'annuncio sul ritorno in campo, ecco quando 

La dichiarazione di Macci

A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato un altro allenatore di Serena Williams: Rick Macci, che ha allenato l'americana negli anni 90. "Serena Williams ha un piano, perché si sta allenando duramente. Secondo me tornerà in campo presto, a Indian Wells o Miami. Se devo puntare, direi Miami che è molto vicina a West Palm Beach, dove vive. Serena è a parte, è unica, vive in una dimensione alla quale appartiene solo lei. La sua mentalità, già da bambina, la rendeva la giocatrice più temibile che io abbia mai allenato. Per me torna perché è una competitiva nell’anima. Poi sarà soprattutto una questione di fiducia. Sappiamo tutti che ha il miglior servizio della storia del tennis femminile. Poi se le sue avversarie penseranno troppo che stanno affrontando Serena, per loro potrebbe diventare complicato. La sua determinazione è impressionante. Pensa di poter vincere tornei e competere nei tornei del Grande Slam. Non è una mancanza di rispetto verso nessuna nel circuito, è semplicemente il suo modo di pensare. Sarebbe folle per chiunque, alla sua età e nella sua situazione. Non per lei. non va sottovalutata. È fantastico per il tennis che torni, indipendentemente da quanto tempo resterà".