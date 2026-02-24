Tuttosport.com
Serena Williams, tre indizi fanno una prova: c'è l'annuncio sul ritorno in campo, ecco quando 

Si accumulano le tracce che conducono verso il possibile ritorno della tennista americana. Le dichiarazioni di suoi due ex allenatori alimentano i rumors
Serena Williams, tre indizi fanno una prova: c'è l'annuncio sul ritorno in campo, ecco quando
2 min

Non si placano le voci che vedono Serena Williams come pronta al grande ritorno. La tennista americana, che a settembre compirà 45 anni, è tornata da poco eleggibile per i tornei internazionali, essendo trascorsi sei mesi dal suo reinserimento nell'elenco ITIA degli atleti soggetti ai controlli antidoping. Ospite a un programma americano, la stessa Williams non aveva sciolto il dubbio sul suo possibile rientro: "Ascolta, non posso parlarne. In questo momento mi sto solo divertendo e godendo la vita. Non è un sì o un no, non lo so, vedrò cosa succede". Negli ultimi giorni però si sono susseguiti degli indizi lasciati sui social, da parte di persone molto vicine alla tennista, che lasciano presagire come il ritorno in campo di Serena Williams ormai sia cosa certa. 

Gli indizi sul possibile ritorno

La prima traccia la ha lanciata il suo storico coach, Patrick Mouratoglou, insieme alla Williams dal 2012, sotto cui l'americana ha vinto: dieci titoli di Slam, la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra del 2012 ed è stata in testa al ranking ATP per ben 189 settimane. L'allenatore francese sul suo profilo Facebook ha pubblicato immagini di un allenamento al servizio di Serena, che però non ha mai sciolto la riserva. Il secondo indizio arriva da un video postato dalla stessa americana su Tik Tok in cui si allena, con la descrizione che recita: "Non lo facevo da settembre 2023". Sempre la Williams ha postato su Instagram una foto con scritto: "Pronta per un’estate da Serena" a cui la sua rivale storica Maria Sharapova ha commentato chiedendo: "Wimbledon?".

La dichiarazione di Macci

A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato un altro allenatore di Serena Williams: Rick Macci, che ha allenato l'americana negli anni 90. "Serena Williams ha un piano, perché si sta allenando duramente. Secondo me tornerà in campo presto, a Indian Wells o Miami. Se devo puntare, direi Miami che è molto vicina a West Palm Beach, dove vive. Serena è a parte, è unica, vive in una dimensione alla quale appartiene solo lei. La sua mentalità, già da bambina, la rendeva la giocatrice più temibile che io abbia mai allenato. Per me torna perché è una competitiva nell’anima. Poi sarà soprattutto una questione di fiducia. Sappiamo tutti che ha il miglior servizio della storia del tennis femminile. Poi se le sue avversarie penseranno troppo che stanno affrontando Serena, per loro potrebbe diventare complicato. La sua determinazione è impressionante. Pensa di poter vincere tornei e competere nei tornei del Grande Slam. Non è una mancanza di rispetto verso nessuna nel circuito, è semplicemente il suo modo di pensare. Sarebbe folle per chiunque, alla sua età e nella sua situazione. Non per lei. non va sottovalutata. È fantastico per il tennis che torni, indipendentemente da quanto tempo resterà".

La dichiarazione di Macci

