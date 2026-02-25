"Sì, Serena Williams ritorna e lo fa per vincere! L’età? No problem»

Non c’è mai stato nulla di scontato nella sua vita, professionale e personale. E allora perché pensare che l’addio al tennis professionistico di Serena Williams potesse seguire i soliti schemi che valgono per chiunque altro? In tanti non credevano che la sconfitta al 3° turno degli US Open per mano di Ajla Tomljanovic , in quella notte newyorchese del 3 settembre 2022, sarebbe stata l'ultima volta in cui la miglior tennista di tutti i tempi (o almeno la più titolata) avrebbe calcato un campo da gioco. Tuttavia da quel momento sono passati tre anni e mezzo, lasso di tempo che rendeva difficile pensare, anche ai suoi tifosi più fedeli, al ritorno della campionessa statunitense, due volte mamma (8 e 3 anni l’età delle figlie) e coinvolta al 100% in vari progetti imprenditoriali. Eppure, quel che sembrava un pettegolezzo va assumendo sempre più i contorni di una mossa reale. Prima i video degli allenamenti, pubblicati dall’ex coach Patrick Mouratoglou e dalla stessa Williams (45 anni il prossimo settembre), con in aggiunta una foto con didascalia (“ Pronta per un’estate da Serena ”) commentata persino dalla storica rivale Maria Sharapova (“ Wimbledon? ”), poi le parole di chi la conosce come nessun altro. “ Serena ha un piano, perché si sta allenando duramente. Secondo me tornerà in campo presto, a Indian Wells o Miami. Se devo puntare, direi Miami che è molto vicina a West Palm Beach, dove vive ”, ha dichiarato al quotidiano francese L'Equipe Rick Macci , l’allenatore a cui papà Richard all'inizio degli anni Novanta ha affidato le due ragazzine terribili.

"Miglior servizio della storia"

Ad accreditare tale ipotesi il fatto che l’ex n.1 del mondo, sul trono per 319 settimane complessive in otto periodi diversi tra il 2002 e il 2017 e con 73 trofei in bacheca (23 negli Slam), è tornata tre giorni fa eleggibile per i tornei internazionali, essendo trascorsi 6 mesi dal reinserimento nella lista Itia degli atleti soggetti al protocollo antidoping, condizione per poter rientrare nel tour. “Serena è a parte, è unica, vive in una dimensione alla quale appartiene solo lei”, sottolinea il 71enne coach che in carriera ha lavorato anche con Capriati, Sharapova, Pierce e Roddick, convinto che la minore delle Williams non voglia limitarsi a qualche apparizione in doppio con la sorella. “La sua mentalità, già da bambina, la rendeva la giocatrice più temibile che io abbia mai allenato. Per me torna perché è una competitiva nell’anima. Poi sarà soprattutto una questione di fiducia. Sappiamo tutti che ha il miglior servizio della storia del tennis femminile. Poi se le sue avversarie penseranno troppo che stanno affrontando Serena, per loro potrebbe diventare complicato”.

"Fantastico che torni"

In effetti il tennis trattiene il fiato in attesa di una notizia che potrebbe cambiare il corso della stagione. E non solo, considerando la portata della sfida. “La sua determinazione è impressionante. Pensa di poter vincere tornei e competere nelle prove dello Slam. Non è una mancanza di rispetto verso nessuna nel circuito, è semplicemente il suo modo di pensare. Sarebbe folle per chiunque, alla sua età e nella sua situazione. Non per lei. Di sicuro non va sottovalutata. È fantastico per il tennis che torni - conclude Macci - indipendentemente da quanto tempo resterà”. Anche perché Serena non ha mai parlato pubblicamente di ritiro (piuttosto di stare “evolving lontano dal tennis”). Pure in questo non convenzionale.