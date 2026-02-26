Bolelli-Vavassori in semifinale! Ecco chi sono i prossimi avversari degli azzurri

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per le semifinali del torneo di doppio al Dubai Duty Free Tennis Championships. La coppia azzurra, teste di serie n.4, hanno battuto nei quarti la coppia ceca formata da Patrik Rikl e Petr Nouza (numeri 47 del ranking) in tre set con il punteggio di 6-7 (4), 6-2, 10-8. Al prossimo turno Bolelli e Vavassori dovranno vedersela con la coppia formata dal salvadoregno Marcelo Arevalo (n.6 in doppio) e dal croato Mate Pavic (n.6), ottavi nella Race e secondi favoriti del seeding. Arevalo-Pavic sono avanti 4-3 nel bilancio dei precedenti ma gli azzurri hanno vinto le ultime tre sfide, comprese quelle di quest’anno nei quarti di Adelaide e di Doha. In caso di approdo in finale, gli azzurri incontrerebbero una tra le tre coppie formate da Heliovaara e Patten (già in seminfinale), Cash e Glasspool o Arribage e Olivetti. Per la coppia azzurra si tratta della quarta semifinale stagionale.
L'approdo in semifinale
Nel primo set il punteggio è scandito dai turni di battuta, dove nessuno dei quattro corre rischi. La logica conclusione è il tie-break: Bolelli commette un doloroso doppio fallo sul quarto punto (3 a 1) ma gli azzurri recuperano immediatamente il mini-break di svantaggio (3 a 3). Anche Vavassori cede un punto al servizio (5 a 4) ma stavolta non c’è spazio per recuperare ed i cechi chiudono per 7 punti a 4. Le prime chance di break, due consecutive, arrivano nel quinto gioco del secondo set, sul servizio di Nouza, complici un paio di doppi falli, portandosi sul 3-2. Bolelli conferma il vantaggio (4-2) e poi gli azzurri, vincendo tre scambi di fila, si prendono anche un secondo break, stavolta su Rikl (5-2). Poco dopo Vavassori al servizio pareggia il conto dei set (6-2). Nel terzo set si arriva fino al punteggio di 6-6. Gli azzurri poi ribaltano il match portandosi a due match-point dal chiuderla. Nouza annulla il primo con una gran botta di servizio (9 a 8) ma la prima di Vavassori non perdona (10 a 8).