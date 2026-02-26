Bolelli-Vavassori in semifinale! Ecco chi sono i prossimi avversari degli azzurri

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per le semifinali del torneo di doppio al Dubai Duty Free Tennis Championships. La coppia azzurra, teste di serie n.4, hanno battuto nei quarti la coppia ceca formata da Patrik Rikl e Petr Nouza (numeri 47 del ranking) in tre set con il punteggio di 6-7 (4), 6-2, 10-8. Al prossimo turno Bolelli e Vavassori dovranno vedersela con la coppia formata dal salvadoregno Marcelo Arevalo (n.6 in doppio) e dal croato Mate Pavic (n.6), ottavi nella Race e secondi favoriti del seeding. Arevalo-Pavic sono avanti 4-3 nel bilancio dei precedenti ma gli azzurri hanno vinto le ultime tre sfide, comprese quelle di quest’anno nei quarti di Adelaide e di Doha. In caso di approdo in finale, gli azzurri incontrerebbero una tra le tre coppie formate da Heliovaara e Patten (già in seminfinale), Cash e Glasspool o Arribage e Olivetti. Per la coppia azzurra si tratta della quarta semifinale stagionale.