Cobolli vola ad Acapulco: Yibing ko in 2 set e 2ª semifinale consecutiva. Chi affronta ora

Flavio Cobolli vola in semifinale ad Acapulco. Il numero 3 d'Italia e 19 al mondo, supera in 2 set il cinese Yibing Wu imponendosi con il finale di di 7-6, 6-1. Uno score che segue il doppio 6-4 su Dalibor Svrcina e prima ancora il successo all'esordio sulla wild card di casa Rodrigo Pacheco, sconfitto con un doppio 7-6, 7-6. Al penultimo atto del 500 messicano, l'eroe della Coppa Davis affronterà Miomir Kecmanovic, che ai quarti ha sconfitto Terence Atmane con un doppio 6-3. Per Cobolli è la seconda semifinale consecutiva dopo il ko di Delray Beach contro Sebastian Korda (6-7, 1-6). Esce invece di scena l'altro azzurro in gara Mattia Bellucci, che dopo avere sconfitto Alejandro Davidovich Fokina con un doppio 6-3, si arrende ai quarti a Frances Tiafoe per 3-6, 4-6: lo statunitense affronterà il connazionale Brandon Nakashima.