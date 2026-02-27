Tuttosport.com
Cobolli vola ad Acapulco: Yibing ko in 2 set e 2ª semifinale consecutiva. Chi affronta ora

Il numero 3 d'Italia e 19 al mondo, supera il cinese con il finale di 7-6, 6-1 e raggiunge il penultimo atto del 500 messicano
2 min
CobolliAcapulcoBellucci

Flavio Cobolli vola in semifinale ad Acapulco. Il numero 3 d'Italia e 19 al mondo, supera in 2 set il cinese Yibing Wu imponendosi con il finale di di 7-6, 6-1. Uno score che segue il doppio 6-4 su Dalibor Svrcina e prima ancora il successo all'esordio sulla wild card di casa Rodrigo Pacheco, sconfitto con un doppio 7-6, 7-6. Al penultimo atto del 500 messicano, l'eroe della Coppa Davis affronterà Miomir Kecmanovic, che ai quarti ha sconfitto Terence Atmane con un doppio 6-3. Per Cobolli è la seconda semifinale consecutiva dopo il ko di Delray Beach contro Sebastian Korda (6-7, 1-6). Esce invece di scena l'altro azzurro in gara Mattia Bellucci, che dopo avere sconfitto Alejandro Davidovich Fokina con un doppio 6-3, si arrende ai quarti a Frances Tiafoe per 3-6, 4-6: lo statunitense affronterà il connazionale Brandon Nakashima

Cobolli-Kecmanovic: precedenti e palmarès

Cobolli e Kecmanovic si affronteranno per la seconda volta in carriera. Il solo precedente rimanda ai 32esimi del 250 di Napoli del 2022, quando il serbo ex numero 27 Atp si impose per 6-1, 6-2. In palio sul cemento di Acapulco, il terzo titolo nella carriera di entrambi. Questa la bacheca dei due contendenti la finale di domenica 1 marzo:

  • Cobolli: Bucarest 2025 (Sebastian Baez, 6-2, 6-4); Amburgo 2025 (Andrej Rublev, 6-2, 6-4).
  • Kecmanovic: Kitzbuhel 2020 (Yannick Hanfmann, 6-4, 6-4); Delray Beach 2025 (Alejandro Davidovich Fokina, 3-6, 6-1, 7-5).

