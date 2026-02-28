Cobolli in finale ad Acapulco, super Darderi a Santiago, Paolini show in Messico: l’Italtennis brilla

Flavio Cobolli ha raggiunto la finale all’'Abierto Mexicano Telcel', ATP 500 dotato di un montepremi di 2.469.450 dollari che si sta disputando sul cemento dell’Arena GNP di Acapulco , in Messico . Nella notte italiana il 23enne romano, n.20 del ranking e quinto favorito del seeding, si è imposto per 7-6(5), 3-6, 6-4, dopo quasi due ore e mezzo di lotta, sul serbo Miomir Kecmanovic , n.84 ATP (ma è arrivato fino al n.27 tre anni fa), che lo aveva battuto al primo turno del '250' di Napoli nel 2022, recuperando un break di svantaggio nel set decisivo. “Abbiamo giocato una partita incredibile - ha detto l’azzurro nell’intervista in campo -. Sono davvero felice di essere in finale per la prima volta qui in Messico. Penso che entrambi abbiamo giocato una partita fantastica. Alla fine sono stato un po' fortunato, perché nei momenti cruciali a volte serve la fortuna. Sono davvero orgoglioso di me stesso perché non è stato facile rimontare”. Per Cobolli è la quarta finale in carriera, se dovesse vincere il titolo di Acapulco, potrebbe ritoccare il 'best ranking' (al momento, nella classifica live, lo ha eguagliato: è n.17). Ultimo ostacolo per Flavio - nella notte tra sabato e domenica in Italia - Frances Tiafoe, n.28 del ranking ed 8 del seeding, che nei quarti aveva stoppato la corsa di Mattia Bellucci, n.110 ATP). Il 28enne di Hyattsville, Maryland, nell’altra semifinale si è aggiudicato in rimonta per 3-6, 7-6(6), 6-4, dopo quasi tre ore di partita, il derby a stelle e strisce con Brandon Nakashima, n.29 ATP, battuto per la settima volta in otto sfide. Tiafoe ha vinto in due set entrambi i confronti precedenti con l’azzurro, disputati nei quarti a Delray Beach nel 2024 e negli ottavi a Washington nel 2025, sempre sul cemento all’aperto.

Darderi in semifinale in Cile

Il derby azzurro di Santiago del Cile va a Luciano Darderi che si qualifica per le semifinali dell'Atp 250 della capitale cilena superando per 6-3, 3-6, 6-2 il valoroso Andrea Pellegrino in 2 ore e 1 minuto. "Gli ultimi due incontri - ha detto Darderi a fine match - che ho giocato qui sono state due battaglie. Non è mai facile giocare contro un connazionale, noi siamo molto amici. Sono molto felice di aver raggiunto per la prima volta le semifinali in questo torneo". n semifinale Darderi affronterà l'argentino Sebastian Baez (testa di serie numero 3), che ha battuto il cileno Alejandro Tabilo (testa di serie numero 8) per 7-6 (2), 6-1. Con la semifinale raggiunta Darderi consolida la posizione numero 21 del mondo avvicinando sensibilmente il terzetto formato da Alejandro Davidovich Fokina (18), Flavio Cobolli (19) e Francisco Cerundolo (20).

Paolini show

Jasmine Paolini ha staccato il pass per le semifinali nel 'Mérida Open', WTA 500 (montepremi 1.026.446 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento della capitale dello stato messicano dello Yucatan. La 30enne di Bagni di Lucca, risalita al n.7 WTA e prima favorita del seeding, in gara con una wild card, dopo aver lasciato appena due game al secondo turno (per lei l’esordio) alla lucky loser australiana Priscilla Hon, n.136 del ranking, all’alba italiana nei quarti ha battuto in rimonta per 0-6, 6-3, 6-3, dopo quasi due ore di partita, la britannica Katie Boulter, n.69 WTA, che tre settimane fa sul veloce indoor di Ostrava aveva conquistato il suo quarto trofeo WTA. Anche un pizzico di fortuna per l’azzurra sul match-point, con la risposta di diritto deviata dal nastro che diventa imprendibile. Per Jas è la 20esima semifinale in carriera, la prima da Ningbo, ad ottobre del 2025. “E’ stata molto dura, molto complicata. Nel primo set lei è stata incredibile: faceva punto da ogni parte del campo! (13 i vincenti per la britannica) Mi sono detta ‘se gioca così è difficile’ - ha raccontato l’azzurra nell’intervista in campo -. Ho cercato di restare in partita, di rimanere concentrata e calma, di colpire la palla più forte e di alzare il livello, di provare a vincere il match. E sono moto soddisfatta per esserci riuscita. Grazie a tutti per il supporto: anche non aver mai smesso di sostenermi ed incitarmi è stata una chiave per far girare l’incontro. Nos vemos mañana”, ha salutato Jas. Sabato in semifinale Paolini troverà dall’altra parte della rete la spagnola Cristina Bucsa, n.63 WTA, che ha regolato per 6-3, 6-4, in un’ora e 36 minuti di gioco, la turca Zeynep Sonmez, n.81 WTA.