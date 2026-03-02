Darderi trionfa a Santiago! Hanfmann si arrende in 2 set: l’azzurro conquista il suo 5º Atp

Luciano Darderi trionfa a Santiago! L'azzurro n.18 al mondo supera in 2 set il tedesco n.61 Yannick Hanfmann all'ultimo atto del 250 cileno. Un trionfo che vale il primo titolo stagionale nonché il quinto Atp in carriera e che riscatta inoltre il ko all'esordio a Rio contro il n.68 Juan Manuel Cerundolo, fratello di Francisco, che a sua volta si era imposto sull'italo-argentino nella finale di Buenos Aires. Altra gioia per l'Italia dunque, che domenica 1 marzo ha già celebrato la vittoria di Flavio Cobolli ad Acapulco, dove in 2 set ha sconfitto Frances Tiafoe (7-6, 6-4) - nel 2025, Darderi e Cobolli avevano trionfato entrambi il 6 aprile rispettivamente a Marrakech e Bucarest - .