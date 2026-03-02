Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Darderi trionfa a Santiago! Hanfmann si arrende in 2 set: l’azzurro conquista il suo 5º Atp

Il numero 18 al mondo supera il tedesco all'ultimo atto del 250 cileno aggiudicandosi il primo titolo stagionale
2 min
DarderiAtp SantiagoHanfmann
Darderi trionfa a Santiago! Hanfmann si arrende in 2 set: l’azzurro conquista il suo 5º Atp© EPA

Luciano Darderi trionfa a Santiago! L'azzurro n.18 al mondo supera in 2 set il tedesco n.61 Yannick Hanfmann all'ultimo atto del 250 cileno. Un trionfo che vale il primo titolo stagionale nonché il quinto Atp in carriera e che riscatta inoltre il ko all'esordio a Rio contro il n.68 Juan Manuel Cerundolo, fratello di Francisco, che a sua volta si era imposto sull'italo-argentino nella finale di Buenos Aires. Altra gioia per l'Italia dunque, che domenica 1 marzo ha già celebrato la vittoria di Flavio Cobolli ad Acapulco, dove in 2 set ha sconfitto Frances Tiafoe (7-6, 6-4) - nel 2025, Darderi e Cobolli avevano trionfato entrambi il 6 aprile rispettivamente a Marrakech e Bucarest - .

La bacheca di Darderi

Questa la bacheca di Darderi, che vanta ora 5 titoli Atp 250, di cui 3 conquistati la scorsa stagione: 

  • 2024, Cordoba (Facundo Bagnis: 6–1, 6–4)
  • 2025, Marrakech (Tallon Griekspoor: 7–6, 7–6)
  • 2025, Bastad (Jesper De Jong: 6–4, 3–6, 6–3)
  • 2025, Umago (Carlos Taberner: 6–3, 6–3)
  • 2026, Santiago (Yannick Hanfmann: 7–6, 7–5)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS