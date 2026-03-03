Sinner, possibile rematch con Shelton: il tabellone completo Indian Wells

Il tabellone maschile del Bnp Paribas Open 2026, il primo Masters 1000 della stagione sul cemento di Indian Wells, offre ai tifosi la prospettiva di rivedere in semifinale Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic, come nell'ultimo atto dell'Australian Open, conclusosi con la vittoria del serbo con il risultato di 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. Nella parte bassa Jannik Sinner, numero 2 del mondo, potrebbe invece affrontare nei quarti di finale lo statunitense Ben Shelton e in semifinale Alexander Zverev. È l'esito del sorteggio del tabellone principale del ricco torneo statunitense (montepremi 9.415.725 dollari) avvenuto nella notte italiana. Il numero 1 del mondo Alcaraz arriva a Indian Wells, dove ha trionfato due volte, con un perfetto record stagionale di 12-0. Il 22enne ha completato il Career Grand Slam all'Australian Open e ha poi conquistato il suo 13esimo titolo ATP 500 a Doha. Lo spagnolo esordirà contro l'ex numero 3 del mondo, il bulgaro Grigor Dimitrov, o il francese Terence Atmane.