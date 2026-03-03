Sinner, possibile rematch con Shelton: il tabellone completo Indian Wells

Il tabellone maschile del Bnp Paribas Open 2026, il primo Masters 1000 della stagione sul cemento di Indian Wells, offre ai tifosi la prospettiva di rivedere in semifinale Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic, come nell'ultimo atto dell'Australian Open, conclusosi con la vittoria del serbo con il risultato di 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. Nella parte bassa Jannik Sinner, numero 2 del mondo, potrebbe invece affrontare nei quarti di finale lo statunitense Ben Shelton e in semifinale Alexander Zverev. È l'esito del sorteggio del tabellone principale del ricco torneo statunitense (montepremi 9.415.725 dollari) avvenuto nella notte italiana. Il numero 1 del mondo Alcaraz arriva a Indian Wells, dove ha trionfato due volte, con un perfetto record stagionale di 12-0. Il 22enne ha completato il Career Grand Slam all'Australian Open e ha poi conquistato il suo 13esimo titolo ATP 500 a Doha. Lo spagnolo esordirà contro l'ex numero 3 del mondo, il bulgaro Grigor Dimitrov, o il francese Terence Atmane.
Il programma di Sinner
Sinner ha vinto tutti gli altri cinque ATP Masters 1000 sul cemento, ma non è ancora riuscito a trionfare nel deserto californiano, dove è arrivato al massimo in semifinale nel 2023 e 2024. Il fuoriclasse altoatesino debutterà al secondo turno contro l'australiano James Duckworth (83) o un qualificato. Al terzo turno potrebbe incontrare l'argentino Tomas Martin Etcheverry, il canadese Denis Shapovalov o il greco Stefanos Tsitsipas, prima di un ottavo contro il russo Karen Khachanov (16), che potrebbe esordire contro il brasiliano Joao Fonseca o l'americano Tommy Paul (23). Ai quarti il tabellone offre la possibilità di un rematch Sinner-Shelton, dopo il recente quarto di finale all'Australian Open, che ha visto il successo dell'italiano per 6-3, 6-4, 6-4.
Gli italiani in gara
Lorenzo Musetti (numero 5 del ranking ATP) potrebbe incontrare nel suo percorso Alexander Zverev. L'italiano esordirà contro il vincente del match tra l'ungherese Marton Fucsovics ed un qualificato potrebbe incontrare lungo il suo percorso il francese Arthur Fils (30) al terzo turno, il canadese Felix Auger-Aliassime (9) o il russo Andrey Rublev (17) negli ottavi. In attesa dell'esito delle qualificazioni per Francesco Maestrelli (759), Luciano Darderi, testa di serie numero 20, debutterà al secondo turno contro un qualificato, così come Matteo Arnaldi (85), ma al primo round. Per Mattia Bellucci (285), invece, c'è subito il canadese Gabriel Diallo.
