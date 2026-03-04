Alcaraz carico per Indian Wells: "Sono cresciuto, non vedo l'ora". E quel record di Djokovic...

Carlos Alcaraz si prepara per Indian Wells, in cui lo spagnolo numero uno al mondo nel ranking ATP ha trionfato due volte (2023 e 2024) ed è considerato anche per questa edizione il grande favorito del torneo. Il leader della classifica si reputa pronto per il torneo e il suo obiettivo è quello di mantenere intonso il suo record di questo 2026: fatto di 12 vittorie e nessuna sconfitta, anche se il record di Novak Djokovic resta lontano. Alcaraz ha fatto anche una riflessione sulla sua crescita e si focalizza sopratutto su un particolare aspetto del suo temperamento.

La striscia di Alcaraz e il record di Djokovic

"Sta andando tutto molto bene. Mi sento un po' diverso rispetto agli altri anni, ma ho fatto alcuni buoni allenamenti. Sono pronto e non vedo l'ora di iniziare". Carlos Alcaraz punta ad allungare a Indian Wells la sua striscia vincente. Lo spagnolo arriva forte di 12 match vinti su 12 in questo 2026, che gli hanno fruttato il titolo agli Australian Open e poi quello a Doha. Novak Djokovic, nel 2011, stabilì con 41 il record di vittorie consecutive dall'inizio della stagione, un primato che: "Non ci si rende conto di quanto sia difficile batterlo finché non ci si prova: 41 non sembra un numero enorme, ma quando sei a 12 ti dici: accidenti, devo ancora vincere quattro o cinque tornei, e tra i più importanti del mondo. È allora che capisci quanto sia impressionante", confessa il murciano, che però si dice: "Davvero orgoglioso del mio inizio di stagione. Spero che la serie di vittorie continui, ci proverò, ma sono già felice di vedermi giocare un tennis di alto livello".

La crescita e il rapporto con le emozioni

Campione nel 2023 e nel 2024 a Indian Wells e atteso dal debutto al secondo turno contro uno fra Dimitrov e Atmane, Alcaraz individua soprattutto un aspetto nella sua crescita. "Penso che in campo controllo ancora meglio le mie emozioni. Direi che questa sia stata la chiave del livello di tennis che ho raggiunto ultimamente. In campo mi controllo e, quando sono calmo, trovo soluzioni e riesco ad andare avanti. In realtà già quando mi arrabbiavo o quando giocavo male, riuscivo comunque a ritrovare la strada giusta, perché restavo calmo, gestivo le mie emozioni e mantenevo una buona concentrazione. Direi che ora lo faccio ancora meglio rispetto a prima".