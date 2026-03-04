Sabalenka, proposta di matrimonio e anello da sogno: chi è il futuro marito

Circondata da fiori bianchi e rosa e candele, Aryna Sabalenka ha detto 'Si!'. Si prepara alle nozze la numero uno del ranking Wta con la proposta di matrimonio arrivata a ridosso del torneo di Indian Wells. La tennista bielorussa ha visto il compagno inginocchiarsi davanti a lei e porgerle l'anello. Sabalenka ha subito accettato, con grande emozione e senza titubanze, postando il momento sui social: "Io e te, per sempre". Poi lo ha immediatamente indossato e mostrato nelle sue stories spiegando: "Ovviamente non avevo idea che sarebbe successo questo stasera".