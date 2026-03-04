Tuttosport.com
Sabalenka, proposta di matrimonio e anello da sogno: chi è il futuro marito

La numero 1 del mondo ha detto 'Si!' al suo compagno: l'annuncio social ha fatto il pieno di like e commenti
2 min
Sabalenka, proposta di matrimonio e anello da sogno: chi è il futuro marito

Circondata da fiori bianchi e rosa e candele, Aryna Sabalenka ha detto 'Si!'. Si prepara alle nozze la numero uno del ranking Wta con la proposta di matrimonio arrivata a ridosso del torneo di Indian Wells. La tennista bielorussa ha visto il compagno inginocchiarsi davanti a lei e porgerle l'anello. Sabalenka ha subito accettato, con grande emozione e senza titubanze, postando il momento sui social: "Io e te, per sempre". Poi lo ha immediatamente indossato e mostrato nelle sue stories spiegando: "Ovviamente non avevo idea che sarebbe successo questo stasera".

Sabalenka, il matrimonio con Georgios

Il futuro marito? Georgios Frangulis, noto imprenditore brasiliano, fondatore di Oakberry, colosso mondiale dei fast food salutari, che su uno degli iconici campi della California si è inginocchiato di fronte alla fuoriclasse bielorussa porgendole l'anello, in un contorno iconico di fiori. I due si frequentano ormai dall'aprile del 2024, periodo a cui risale la prima apparizione in pubblico. Da lì, Frangulis l'ha seguita ovunque in giro per il mondo, accompagnandola tra i tornei più importanti del circuito.

I messaggi di auguri

Tanti i commenti al post da parte di colleghe e colleghi: Gauff, Anisimova, Ivanovic e non solo, ma anche il numero 1 del mondo Atp Carlos Alcaraz. E poi tante altre campionesse e campioni dello sport come Lindsey Vonn hanno voluto fare gli auguri alla coppia che ora però dovrà pensare al campo e agli appuntamenti che attendono Sabalenka ad Indian Wells.

 

 

 

