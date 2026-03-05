Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Berrettini, esordio vincente a Indian Wells: chi sfida al prossimo turno. Fuori Bellucci

Ottimo debutto in California per il tennista romano, che batte Mannarino in tre set con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-5 in due ore e 50 minuti di gioco
2 min
Berrettini, esordio vincente a Indian Wells: chi sfida al prossimo turno. Fuori Bellucci© EPA

Ottimo esordio di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Indian Wells. Nella notte italiana il 29enne romano ha sconfitto in rimonta il francese Adrian Mannarino col punteggio di 4-6, 7-5, 7-5 in due ore e 50 minuti di gioco. È la prima volta che Berrettini batte il 37enne transalpino in tre confronti diretti. Nel prossimo turno l'azzurro affronterà il tedesco Alex Zverev, numero 4 del seeding.

La classifica ATP aggiornata

Eliminato Bellucci

Sul cemento californiano subito fuori invece Mattia Bellucci, ko per 7-6(7/5) 6-4 col canadese Gabriel Diallo. Jannik Sinner esordirà al secondo turno contro il ceco Dalibor Svrcina, Lorenzo Musetti con l'ungherese Marton Fucsovic e Flavio Cobolli con il serbo Miomir Kecmanovic. Stasera in campo Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS