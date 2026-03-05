Berrettini, esordio vincente a Indian Wells: chi sfida al prossimo turno. Fuori Bellucci

Ottimo esordio di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Indian Wells. Nella notte italiana il 29enne romano ha sconfitto in rimonta il francese Adrian Mannarino col punteggio di 4-6, 7-5, 7-5 in due ore e 50 minuti di gioco. È la prima volta che Berrettini batte il 37enne transalpino in tre confronti diretti. Nel prossimo turno l'azzurro affronterà il tedesco Alex Zverev, numero 4 del seeding.