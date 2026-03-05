Sinner, l'avversario di Indian Wells è una novità: mai affrontato finora

Jannik Sinner torna in campo a Indian Wells. Reduce dal ko ai quarti di Doha e prima ancora in semifinale all'Australian Open, il numero 2 al mondo - che in California non avrà al suo fianco Simone Vagnozzi - è chiamato a rilanciare l'ambizione di una finale che manca da Torino e che placherebbe finalmente gli animi di chi ritiene che siano già maturi i tempi per parlare di "crisi" (dopo il trionfo a Wimbledon nel 2024, il nuovo Career Golden Slam Carlos Alcaraz si aggiudicò solamente il 500 di Pechino: era il 2 ottobre). A contendergli il match d'esordio al primo 1000 stagionale sarà il ceco n. 109 Atp Dalibor Svrcina, reduce dalle qualificazioni dove ha ribaltato i pronostici dell'incontro con James Duckworth, sconfitto per 6-2 6-4. Sinner e Svrcina si affrontano per la prima volta in carriera.