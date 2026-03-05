Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner, l'avversario di Indian Wells è una novità: mai affrontato finora

Il numero 2 al mondo torna in campo in California per il primo 1000 stagionale. Ecco chi sfiderà all'esordio
2 min
sinnerSvrcina

Jannik Sinner torna in campo a Indian Wells. Reduce dal ko ai quarti di Doha e prima ancora in semifinale all'Australian Open, il numero 2 al mondo - che in California non avrà al suo fianco Simone Vagnozzi - è chiamato a rilanciare l'ambizione di una finale che manca da Torino e che placherebbe finalmente gli animi di chi ritiene che siano già maturi i tempi per parlare di "crisi" (dopo il trionfo a Wimbledon nel 2024, il nuovo Career Golden Slam Carlos Alcaraz si aggiudicò solamente il 500 di Pechino: era il 2 ottobre). A contendergli il match d'esordio al primo 1000 stagionale sarà il ceco n. 109 Atp Dalibor Svrcina, reduce dalle qualificazioni dove ha ribaltato i pronostici dell'incontro con James Duckworth, sconfitto per 6-2 6-4. Sinner e Svrcina si affrontano per la prima volta in carriera. 

Sinner a Indian Wells

L'ultima partecipazione di Sinner a Indian Wells rimanda al 2024, anno in cui si arrese ad Alcaraz in semifinale per 6-1, 3-6, 2-6. Così anche la stagione precedente, che li vide cedere al penultimo atto con lo score 6-7, 3-6. Nel 2022 si ritirò ai sedicesimi (avrebbe dovuto affrontare Nick Kyrgios) e al debutto nel 2021 cadde ai sedicesimi contro Taylor Fritz per 4-6, 3-6. È invece saltata la partecipazione del 2025 a causa della squalifica comminata dalla Wada per il caso Clostebol.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS