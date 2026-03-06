INDIAN WELLS (Stati Uniti) - Saluta invece la California Matteo Berrettini che dopo il successo con Mannarino è costretto ad arrendersi in 6-3, 6-4 al numero 4 del mondo, il tedesco Alexander Zverev. Logorato dall'incontro con il francese, terminato con i crampi, Matteo resiste nel primo parziale fino al sesto game, resta in vita annullando due set point nell'ottavo, ma alla fine è costretto a concedere il 6-3. Nel secondo l'azzurro lotta per provare ad allungare la sfida, ma questa volta è fatale l'ottavo game con il tedesco che ruba il servizio e si invola verso la conquista dell'incontro in un'ora e 15 minuti di gioco. Nel prossimo turno Zverev se la vedrà con il vincitore del match tra Nakashima e Ugo Carabelli