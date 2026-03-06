Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Berrettini saluta Indian Wells, non riesce l'impresa con Zverev. Cobolli avanti

Si interrompe il cammino di Matteo contro il numero 4 del mondo, esordio vincente per Flavio che ribalta Kecmanovic al terzo set
2 min
Berrettini saluta Indian Wells, non riesce l'impresa con Zverev. Cobolli avanti© EPA

INDIAN WELLS (Stati Uniti) -  Saluta invece la California Matteo Berrettini che dopo il successo con Mannarino è costretto ad arrendersi in 6-3, 6-4 al numero 4 del mondo, il tedesco Alexander Zverev. Logorato dall'incontro con il francese, terminato con i crampi, Matteo resiste nel primo parziale fino al sesto game, resta in vita annullando due set point nell'ottavo, ma alla fine è costretto a concedere il 6-3. Nel secondo l'azzurro lotta per provare ad allungare la sfida, ma questa volta è fatale l'ottavo game con il tedesco che ruba il servizio e si invola verso la conquista dell'incontro in un'ora e 15 minuti di gioco. Nel prossimo turno Zverev se la vedrà con il vincitore del match tra Nakashima e Ugo Carabelli

Cobolli vince in rimonta

Inizia con una vittoria in rimonta il cammino di Flavio Cobolli nel Masters 1000 di Indian Wells. Esordio vincente per il tennista romano che ribalta tutto al terzo set contro il serbo Miomir Kecmanovic in 3-6, 6-3, 6-4. Flavio inizia bene rubando il servizio, ma il numero 58 del ranking risponde subito e all'ottavo game allunga prima di aggiudicarsi il primo set sul 6-3. Il numero 15 del mondo ruggisce all'inizio del secondo parziale e scappa in apertura fino al 6-3 che prolunga la sfida al terzo e decisivo set. Stesso vigore per l'azzurro nel momento decisivo e servizio rubato allo start dell'ultimo set, conservato fino al 6-4 che permette a Cobolli di completare la rimonta ed aggiudicarsi il pass per il prossimo turno. Ora dovrà attendendere il match tra Brooksby e Tiafoe per capire con chi dovrà vedersela per conquistare un posto agli ottavi.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS