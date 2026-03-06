INDIAN WELLS (Stati Uniti) - S ubito un colpo di scena ad Indian Wells con Lorenzo Musetti che crolla all'esordio in California in due set contro il numero 56 del ranking, l'ungherese Marton Fucsovics . Termina 7-5, 6-1 con il numero 5 del mondo incapace di trovare soluzioni al tennis dell'avversario. Partenza shock per il tennista carrarino che va sotto 3-0, reagisce riequilibrando tutto sul 4-4, ma poi perde nuovamente il servizio fallendo l'accesso al tie-break e consegnando a Fucsovics il primo set. Nel secondo l'azzurro esce dal match e affonda fino al 5-0, annulla due match point conquistando un game, ma è troppo poco: 6-1 e addio al Masters 1000 statunitense.

Berrettini si arrende a Zverev

Saluta la California anche Matteo Berrettini che dopo il successo con Mannarino è costretto ad arrendersi in 6-3, 6-4 al numero 4 del mondo, il tedesco Alexander Zverev. Logorato dall'incontro con il francese, terminato con i crampi, Matteo resiste nel primo parziale fino al sesto game, resta in vita annullando due set point nell'ottavo, ma alla fine è costretto a concedere il 6-3. Nel secondo l'azzurro lotta per provare ad allungare la sfida, ma questa volta è fatale l'ottavo game con il tedesco che ruba il servizio e si invola verso la conquista dell'incontro in un'ora e 15 minuti di gioco. Nel prossimo turno Zverev se la vedrà con il vincitore del match tra Nakashima e Ugo Carabelli

Cobolli vince in rimonta

La buona notizia arriva da Flavio Cobolli che inizia con una vittoria in rimonta il cammino nel Masters 1000 di Indian Wells. Esordio vincente per il tennista romano che ribalta tutto al terzo set contro il serbo Miomir Kecmanovic in 3-6, 6-3, 6-4. Flavio inizia bene rubando il servizio, ma il numero 58 del ranking risponde subito e all'ottavo game allunga prima di aggiudicarsi il primo set sul 6-3. Il numero 15 del mondo ruggisce all'inizio del secondo parziale e scappa in apertura fino al 6-3 che prolunga la sfida al terzo e decisivo set. Stesso vigore per l'azzurro nel momento decisivo e servizio rubato allo start dell'ultimo set, conservato fino al 6-4 che permette a Cobolli di completare la rimonta ed aggiudicarsi il pass per il prossimo turno. Ora dovrà attendendere il match tra Brooksby e Tiafoe per capire con chi dovrà vedersela per conquistare un posto agli ottavi.