Sinner travolge Svrcina, inizia al meglio il cammino ad Indian Wells: chi affronta al terzo turno

Inizia al meglio il cammino di Jannik Sinner a Indian Wells , il primo Masters 1000 della stagione, in programma in California: il numero 1 azzurro ha dominato 6-1 6-1 il ceco Dalibor Svrcina, numero 109 Atp. Il numero 2 del mondo affronterà ora il canadese Denis Shapovalov (numero 39 ATP), che ha superato 6-3 2-6 7-6(5) l'argentino Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 29, arrivato a Indian Wells dopo aver vinto il primo titolo Atp a Rio. Battendo il canadese, Sinner eguaglierà le 96 vittorie nei Masters 1000 di Fabio Fognini, l'italiano con più partite vinte in questa categoria di tornei dal 1990, quando sono stati introdotti nel calendario Atp. L'altoatesino e Shapovalov si incontreranno per la terza volta: il canadese l'ha sconfitto al primo turno dell'Australian Open 2021, Sinner l'ha battuto al terzo turno dello US Open 2025.

Le parole di Sinner

Match senza storia contro il ceco, poco più di un allenamento durato appena 62 minuti. Sinner impone un ritmo insostenibile da fondo, creando le condizioni per chiudere il punto agevolmente a rete: l'azzurro si presenta al net in 17 occasioni e fa centro per 15 volte. Dall'1-1 del primo set, il numero 2 del mondo inanella 9 game consecutivi ipotecando l'ottava vittoria stagionale su 10 match giocati. "Sento di essere mentalmente in un buon momento - ha detto Sinner - Sono calmo, rilassato. Ma sono anche molto felice di competere. Abbiamo lavorato tanto, moltissime ore in campo, molte ore in palestra. Sto cercando di diventare un po' più forte fisicamente. Abbiamo fatto doppie sessioni, praticamente senza giorni di riposo".