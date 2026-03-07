Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner travolge Svrcina, inizia al meglio il cammino ad Indian Wells: chi affronta al terzo turno

Il campione azzurro domina il suo match d'esordio nel primo Masters 1000 della stagione e si libera del ceco con un doppio 6-1 in 62 minuti di gioco
2 min

Inizia al meglio il cammino di Jannik Sinner a Indian Wells, il primo Masters 1000 della stagione, in programma in California: il numero 1 azzurro ha dominato 6-1 6-1 il ceco Dalibor Svrcina, numero 109 Atp. Il numero 2 del mondo affronterà ora il canadese Denis Shapovalov (numero 39 ATP), che ha superato 6-3 2-6 7-6(5) l'argentino Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 29, arrivato a Indian Wells dopo aver vinto il primo titolo Atp a Rio. Battendo il canadese, Sinner eguaglierà le 96 vittorie nei Masters 1000 di Fabio Fognini, l'italiano con più partite vinte in questa categoria di tornei dal 1990, quando sono stati introdotti nel calendario Atp. L'altoatesino e Shapovalov si incontreranno per la terza volta: il canadese l'ha sconfitto al primo turno dell'Australian Open 2021, Sinner l'ha battuto al terzo turno dello US Open 2025.

Le parole di Sinner

Match senza storia contro il ceco, poco più di un allenamento durato appena 62 minuti. Sinner impone un ritmo insostenibile da fondo, creando le condizioni per chiudere il punto agevolmente a rete: l'azzurro si presenta al net in 17 occasioni e fa centro per 15 volte. Dall'1-1 del primo set, il numero 2 del mondo inanella 9 game consecutivi ipotecando l'ottava vittoria stagionale su 10 match giocati. "Sento di essere mentalmente in un buon momento - ha detto Sinner - Sono calmo, rilassato. Ma sono anche molto felice di competere. Abbiamo lavorato tanto, moltissime ore in campo, molte ore in palestra. Sto cercando di diventare un po' più forte fisicamente. Abbiamo fatto doppie sessioni, praticamente senza giorni di riposo".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS