Sinner e l'esordio vincente a Indian Wells: "Servito bene nei momenti importanti". Su Shapovalov...

"Mi piace il modo in cui stiamo affrontando gli allenamenti e le partite. È qualcosa a cui tengo molto". Così Jannik Sinner soddisfatto dopo il 6-1 6-1 al ceco Dalibor Svrcina nel match d'esordio dell'edizione 2026 del Bnp Paribas Open, il Masters 1000 di Indian Wells . "Ho avuto la sensazione di partire molto bene, e questo mi ha dato la fiducia per continuare. Non ci eravamo mai affrontati prima, non avevamo mai giocato uno contro l’altro, quindi dovevo capire un po’ come fosse il suo gioco. Svrcina è molto solido, si muove molto bene. Ho cercato di spostarlo il più possibile dal centro del campo, e penso di aver servito bene nei momenti importanti: è stato un aspetto molto positivo" ha detto Sinner , che ha sempre vinto il suo primo match giocato negli ultimi 33 tornei. Non perde all'esordio in un main draw ATP dal Masters 1000 di Cincinnati del 2023.

Sul prossimo avversario

Al terzo turno se la vedrà con il canadese Denis Shapovalov, n. 39 ATP (1-1 il bilancio dei precedenti). "Abbiamo giocato l'ultima volta allo US Open ed è stata una partita difficile. Sarà un match duro. Sono comunque felice di essere tornato qui e spero di poter giocare un buon tennis: dovrò farlo per vincere" ha detto. Unico italiano semifinalista a Indian Wells, Sinner può raggiungere due primati in California: vincere il primo titolo al BNP Paribas Open, mettendo così in bacheca tutti i sei Masters 1000 sul duro, ed essere il primo italiano con 100 partite vinte in questa categoria di tornei dal 1990. "Sono semplicemente felice di competere e anche di godermi il momento in campo" ha spiegato l'azzurro, sicuro del suo percorso e degli obiettivi di lungo periodo anche dopo le due sconfitte stagionali contro Novak Djokovic in semifinale all'Australian Open e il ceco Jakub Mensik ai quarti a Doha. "Devi sempre migliorare in qualche modo, perché tutti stanno cambiando piccoli dettagli, quindi devi essere molto presente in ogni sessione di allenamento - ha concluso - Ci sono ancora alcune aree in cui devo migliorare e in cui devo sentirmi più sicuro, ma allo stesso tempo sono molto felice di competere, e questa è la cosa più importante".